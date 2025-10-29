陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

中國大陸擬在英國倫敦新建超級大使館，爭議已持續7年之久。英國首相施凱爾近日表示，不會因外界施壓而批准這一項目，他還提到大陸應停止購買俄羅斯石油。對此，大陸駐英使館發言人28日強硬表示，英方不應挑事生非，敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。

大陸已申請在倫敦塔附近的前英國皇家鑄幣廠舊址建造新使館，該使館若建成，將成為歐洲規模最大的外交館舍，但因選址靠近敏感地點，引發了安全擔憂。英國政府近日決定將大陸設立新使館申請的最終決定再度推遲至12月。

施凱爾接受彭博採訪表示，英國將按正常程序就大陸使館新館舍項目規畫申請作決定，不會屈服於中方就該項目發出的威脅。他還提到，大陸應停止購買俄羅斯石油。法廣指出，施凱爾在此次採訪中對大陸採取了比以往更強硬的立場。

大陸駐英國大使館發言人28日就施凱爾言論發布「答記者問」，針對大陸使館新館舍問題，該發言人表示，中方的立場非常清楚。我們對英方一再延後審批時限表示強烈不滿。為外交館舍建設提供支援和便利是東道國的國際義務，且中英兩國都有在對方首都建造新館舍的需求。我們敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。

在烏克蘭危機議題上，該發言人稱，中方始終秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。中俄企業正常交往合作不應受到干擾及影響。英方不應挑事生非。中方敦促英方撤銷對有關大陸實體的制裁。中方將堅決維護大陸企業的正當合法權益。

大陸駐英國大使館發言人表示，一個穩定互惠的中英關係符合兩國利益，需要雙方相向而行。希望英方建立正確認知，在相互尊重、求同存異基礎上與中方共同努力，推動兩國關係健康發展。