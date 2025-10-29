快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對英國首相施凱爾近日受訪發言，大陸駐英使館發言人28日回應，英方不應挑事生非，敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。圖為大陸駐英使館外觀。 （圖／取自陸駐英使館網站）
針對英國首相施凱爾近日受訪發言，大陸駐英使館發言人28日回應，英方不應挑事生非，敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。圖為大陸駐英使館外觀。 （圖／取自陸駐英使館網站）

中國大陸擬在英國倫敦新建超級大使館，爭議已持續7年之久。英國首相施凱爾近日表示，不會因外界施壓而批准這一項目，他還提到大陸應停止購買俄羅斯石油。對此，大陸駐英使館發言人28日強硬表示，英方不應挑事生非，敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。

大陸已申請在倫敦塔附近的前英國皇家鑄幣廠舊址建造新使館，該使館若建成，將成為歐洲規模最大的外交館舍，但因選址靠近敏感地點，引發了安全擔憂。英國政府近日決定將大陸設立新使館申請的最終決定再度推遲至12月。

施凱爾接受彭博採訪表示，英國將按正常程序就大陸使館新館舍項目規畫申請作決定，不會屈服於中方就該項目發出的威脅。他還提到，大陸應停止購買俄羅斯石油。法廣指出，施凱爾在此次採訪中對大陸採取了比以往更強硬的立場。

大陸駐英國大使館發言人28日就施凱爾言論發布「答記者問」，針對大陸使館新館舍問題，該發言人表示，中方的立場非常清楚。我們對英方一再延後審批時限表示強烈不滿。為外交館舍建設提供支援和便利是東道國的國際義務，且中英兩國都有在對方首都建造新館舍的需求。我們敦促英方盡快批准中方新館舍規畫申請。

在烏克蘭危機議題上，該發言人稱，中方始終秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。中俄企業正常交往合作不應受到干擾及影響。英方不應挑事生非。中方敦促英方撤銷對有關大陸實體的制裁。中方將堅決維護大陸企業的正當合法權益。

大陸駐英國大使館發言人表示，一個穩定互惠的中英關係符合兩國利益，需要雙方相向而行。希望英方建立正確認知，在相互尊重、求同存異基礎上與中方共同努力，推動兩國關係健康發展。

中方 英國 發言人

延伸閱讀

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

英國首相施凱爾訪印度

傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

相關新聞

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

中國大陸擬在英國倫敦新建超級大使館，爭議已持續7年之久。英國首相施凱爾近日表示，不會因外界施壓而批准這一項目，他還提到大...

開臉書粉專引台灣網友互動 陸國台辦：認真對待每則留言

大陸國台辦近期為強化對台宣傳管道，上周宣布在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號，引起許多網友討論關...

大陸國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來...

捲軍工反腐？前湖南省委書記許達哲、軍委審計長孫斌 遭罷免人大職務

大陸14屆全國人大常委會第18次會議28日在北京閉幕，多名全國人大代表資格終止。其中「軍工系」的前湖南省委書記許達哲被罷...

中印舉行邊境西段第23輪將軍級會談 溝通邊境管控問題

大陸國防部29日表示，中、印兩軍已在25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，「雙方就邊境管控問題進行了積極深入溝通」，並表...

春哥侃陸／細品中共新論斷 再數「大事之年」2時間點

在中共二十屆四中全會閉幕後，外界關注會議中通過了中共下一個「五年規劃」的建議稿，這2萬字的建議稿該如何解讀？聯合報資深香港特派員李春點出中共領導人習近平在四中全會上新提出的「接續奮鬥」論斷，並且排列出下一個五年間中共政治大事的時間點，其中外界普遍認為中共會攻台的2027年，也赫然在列…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。