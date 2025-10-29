何立峰：中國會擴大金融領域高水平對外開放

快訊

中央社／ 台北29日電

中國國務院副總理何立峰28日晚間會見中國金融監管總局國際諮詢委員會委員時表示，中國將堅定不移擴大金融領域高水平對外開放。

據新華社報導，何立峰28日在北京釣魚台國賓館會見國際諮詢委員會委員時，應詢介紹了中美經貿形勢，並說中國正全面貫徹落實中共20屆四中全會精神，按照「十五五」規劃建議部署，堅定不移擴大金融領域高水平對外開放，加快建設現代化金融強國。

何立峰說，歡迎更多外資金融機構和長期資本赴中投資興業，深化對中合作。

根據中國方面的新聞稿，金融監管總局國際諮詢委員會委員表示，看好中國經濟和金融發展前景，願繼續深耕中國市場，持續擴大對中投資合作。

外界分析，中國的高水平開放意涵與以往傳統的開放概念不同。中國的開放不會是單純開放市場，而是制度型對接，標準會與國際一致，甚至在標準上設定自身的標準。

何立峰 對中

