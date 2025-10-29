大陸國台辦新發言人亮相 經濟局長彭慶恩主持記者會

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩在29日的例行記者會正式亮相。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩在29日的例行記者會正式亮相。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦繼本月起加開例行新聞發布會頻率至每周一會、在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號後，還迎來新的發言人，由國台辦經濟局長彭慶恩出任，他今天首次主持國台辦記者會，正式亮相。若無其他異動，這也將使國台辦擴增至4個發言人的格局，除彭慶恩外，還包括副主任級的吳璽，新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮。

大陸國台辦例行記者會29日上午舉行，國台辦新聞局長、發言人陳斌華首先進入發布廳，做出上述宣布。

陳斌華說，很高興向大家介紹新任發言人、經濟局局長彭慶恩，「今天的發布會將由他主持，希望大家像支持我、鳳蓮（朱鳳蓮）和前幾任發言人一樣，支持慶恩局長做好新聞發布工作。」

接著，陳斌華與彭慶恩握手後離場，後者站上發布台。彭稱，「今天是我第一次主持國台辦新聞發佈會，我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的瞭解與理解。現在請大家提問。」

彭慶恩去年底接任國台辦經濟局長，公開資訊顯示，他生於1969年1月，河南葉縣人，曾在國台辦研究局、秘書局、經濟局等工作，還曾任國台辦旗下「海峽兩岸關係研究中心」主任。

此次彭慶恩出任國台辦新的發言人，若現有格局未變，按照此前國台辦公布新聞發言人名錄，還有新聞局長陳斌華、副局長朱鳳蓮2位，以及一名副主任級發言人吳璽共4人格局。由於彭慶恩為經濟局長，是否代表有宣傳對台經貿工作的意涵，也值得留意。

