捲軍工反腐？前湖南省委書記許達哲、軍委審計長孫斌 遭罷免人大職務

大陸14屆全國人大常委會第18次會議28日在北京閉幕，多名全國人大代表資格終止。其中「軍工系」的前湖南省委書記許達哲被罷免人大代表職務，海軍原政委袁華智、中央軍委審計署審計長孫斌也被罷免代表，原北京清華大學校長王希勤辭去全國人大代表。

據人民日報報導，全國人大常委會公告：湖南省人大常委會決定罷免許達哲的全國人民代表大會代表職務。海南省人大常委會決定罷免何瓊妹的代表職務。貴州省人大常委會決定罷免楊三可的代表職務。

此外，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免孫斌的代表職務。海軍軍人代表大會決定罷免袁華智的代表職務。北京市人大常委會決定接受王希勤辭去代表職務。遼寧省人大常委會決定接受王心宇辭去代表職務。

依照有關規定，許達哲、何瓊妹、楊三可、孫斌、袁華智、王希勤、王心宇的代表資格終止，人大相關職務也相應終止

香港《星島日報》指出，全國人大常委許達哲出身軍工系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長，工信部副部長、國家航天局長、國家國防科技工業局長等職，2016年空降湖南擔任省長、省委書記。他去年底已經缺席人大常委會會議，盛傳被查多時。

王希勤曾任北京清華大學校長，2023年12月貶任國家自然科學基金委員會副主任，最近又被免去該職。

香港《明報》指出，至於孫斌的公開資料甚少，僅知他亦是中共二十屆中紀委委員、二十大代表。

近期還有中共軍隊高層出現變動。報導提到，據中共中央政法委官方新聞網站中國長安網的「領導·機構」一欄近日更新資料，多月未公開露臉的中央軍委政法委書記王仁華上將，不再擔任中央政法委委員。

現年64歲的王仁華是中共二十屆中央委員，去年3月晉升為海軍上將。今年5月，政法領導幹部專題研討班中，已不見其身影。

此外，中共海軍中將夏志和已出任中國大陸國防大學的政委。據陸駐北韓使館官網，他25日以新身分出席中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年紀念招待會。