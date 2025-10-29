聽新聞
中印舉行邊境西段第23輪將軍級會談 溝通邊境管控問題
大陸國防部29日表示，中、印兩軍已在25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，「雙方就邊境管控問題進行了積極深入溝通」，並表示同意繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話。
據大陸國防部官網消息，10月25日，中印兩軍在莫爾多（Murdo）—楚舒勒（Chushul）會晤點印方一側舉行邊境西段第23輪將軍級會談。
大陸國防部表示，雙方就中印邊境西段管控問題進行了積極深入溝通，同意以兩國領導人重要共識為指引，繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話，共同維護好中印邊境地區和平安寧。
此前8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在印度新德里舉行。中方特別代表、中共政治局委員兼中央外辦主任王毅與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在會上達成10點共識，其中便包含「儘快舉行新一輪西段將軍級會談」，以及在邊境東段和中段設立將軍級會談機制。
此外，雙方同意探討在條件成熟的地段推進劃界談判；並同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。
去年12月，中印時隔5年在北京舉行邊界問題特別代表第23次會晤後，雙方就邊境問題達成解決方案，雙邊關係取得降溫。
