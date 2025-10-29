中印舉行邊境西段第23輪將軍級會談 溝通邊境管控問題

在中共二十屆四中全會閉幕後，外界關注會議中通過了中共下一個「五年規劃」的建議稿，這2萬字的建議稿該如何解讀？聯合報資深香港特派員李春點出中共領導人習近平在四中全會上新提出的「接續奮鬥」論斷，並且排列出下一個五年間中共政治大事的時間點，其中外界普遍認為中共會攻台的2027年，也赫然在列…

