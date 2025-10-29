快訊

中印舉行邊境西段第23輪將軍級會談 溝通邊境管控問題

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部29日表示，中印兩軍已在25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，雙方就邊境管控問題進行積極深入溝通。（美聯社）
大陸國防部29日表示，中、印兩軍已在25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，「雙方就邊境管控問題進行了積極深入溝通」，並表示同意繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話。

據大陸國防部官網消息，10月25日，中印兩軍在莫爾多（Murdo）—楚舒勒（Chushul）會晤點印方一側舉行邊境西段第23輪將軍級會談。

大陸國防部表示，雙方就中印邊境西段管控問題進行了積極深入溝通，同意以兩國領導人重要共識為指引，繼續通過軍事和外交管道保持溝通對話，共同維護好中印邊境地區和平安寧。 

此前8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在印度新德里舉行。中方特別代表、中共政治局委員兼中央外辦主任王毅與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在會上達成10點共識，其中便包含「儘快舉行新一輪西段將軍級會談」，以及在邊境東段和中段設立將軍級會談機制。

此外，雙方同意探討在條件成熟的地段推進劃界談判；並同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。

去年12月，中印時隔5年在北京舉行邊界問題特別代表第23次會晤後，雙方就邊境問題達成解決方案，雙邊關係取得降溫。

國防部 溝通 軍事

相關新聞

春哥侃陸／細品中共新論斷 再數「大事之年」2時間點

在中共二十屆四中全會閉幕後，外界關注會議中通過了中共下一個「五年規劃」的建議稿，這2萬字的建議稿該如何解讀？聯合報資深香港特派員李春點出中共領導人習近平在四中全會上新提出的「接續奮鬥」論斷，並且排列出下一個五年間中共政治大事的時間點，其中外界普遍認為中共會攻台的2027年，也赫然在列…

中國、東協簽自貿區3.0 涵蓋數位、綠色經濟等領域

中國—東協自貿區3.0版升級議定書昨（28）日在吉隆坡簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等九個領域，在中美博弈地緣政治背景下，...

習近平：十五五拚科技自立 聚焦量子科技、腦機接口等領域

中共20屆四中全會於上周落幕，新華社昨（28）日公布四中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的...

觀察站／問題導向判讀大勢 顛覆傳統

中共廿屆四中全會閉幕後，四中公報解讀還在興頭上，四中通過的建議稿及習近平對建議稿的說明兩個全文，較慣例稍早地公布，引來又...

陸立案偵查 沈伯洋嗆：沒在怕

大陸重慶市公安局昨發布警情通報，稱對立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯...

