快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平：十五五拚科技自立 聚焦量子科技、腦機接口等領域

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中共總書記習近平。 歐新社
中共總書記習近平。 歐新社

中共20屆四中全會於上周落幕，新華社昨（28）日公布四中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，以及中共總書記習近平說明全文。習近平強調，未來五年將強化科技自立自強，堅持做強國內大循環，穩定國內經濟循環，以抵禦國際不確定性。

十五五規劃建議全文共十五部分，兩萬餘字。習近平說明，建議稿把握「十五五」基本定位和階段性要求，明確經濟社會發展主要目標。2035年基本實現社會主義現代化，一個重要標誌性指標是人均GDP達中等發達國家水準，要求「十五五」保持適當增長速度。

十五五規劃建議以推動高質量發展為主題，強調加快高水平科技自立自強，發展新質生產力，在科技創新、培育新動能、促進經濟結構升級上取得突破。習近平表示，發展新質生產力需考慮現實可行性，強調因地制宜，科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上。

建議稿指出，大陸在科技自立自強水平大幅提高，重點領域關鍵核心技術快速突破，領跑領域明顯增多，科技創新和產業創新深度融合，創新驅動作用明顯增強。

前瞻十五五布局的未來產業，建議稿提出要推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。並稱在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平。

在兩岸關係部分提到，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業，深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化，並落實台灣同胞享有同等待遇政策。

習近平 中共

延伸閱讀

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

新聞評論／美中關係餅畫再大 台灣議題始終敏感

華郵社論呼籲川普 勿配合習近平出賣台灣

相關新聞

陸十五五規畫建議：握兩岸主導權

中共廿屆四中全會廿三日落幕，全會審議通過十五五規畫（二○二六至二○三○年）建議，大陸昨發布建議全文。其中兩岸關係方面指出...

觀察站／問題導向判讀大勢 顛覆傳統

中共廿屆四中全會閉幕後，四中公報解讀還在興頭上，四中通過的建議稿及習近平對建議稿的說明兩個全文，較慣例稍早地公布，引來又...

陸立案偵查 沈伯洋嗆：沒在怕

大陸重慶市公安局昨發布警情通報，稱對立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯...

新聞眼／陸圖長臂管轄 不可掉以輕心

立委沈伯洋遭大陸公安立案偵查，再次引起大陸長臂管轄是否對台灣人造成影響的討論。從現行情況看，兩岸並未有政治犯引渡先例，國...

春哥侃陸／細品中共新論斷 再數「大事之年」2時間點

在中共二十屆四中全會閉幕後，外界關注會議中通過了中共下一個「五年規劃」的建議稿，這2萬字的建議稿該如何解讀？聯合報資深香港特派員李春點出中共領導人習近平在四中全會上新提出的「接續奮鬥」論斷，並且排列出下一個五年間中共政治大事的時間點，其中外界普遍認為中共會攻台的2027年，也赫然在列…

中國、東協簽自貿區3.0 涵蓋數位、綠色經濟等領域

中國—東協自貿區3.0版升級議定書昨（28）日在吉隆坡簽署，涵蓋數位經濟、綠色經濟等九個領域，在中美博弈地緣政治背景下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。