習近平：十五五拚科技自立 聚焦量子科技、腦機接口等領域

中共20屆四中全會於上周落幕，新華社昨（28）日公布四中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，以及中共總書記習近平說明全文。習近平強調，未來五年將強化科技自立自強，堅持做強國內大循環，穩定國內經濟循環，以抵禦國際不確定性。

十五五規劃建議全文共十五部分，兩萬餘字。習近平說明，建議稿把握「十五五」基本定位和階段性要求，明確經濟社會發展主要目標。2035年基本實現社會主義現代化，一個重要標誌性指標是人均GDP達中等發達國家水準，要求「十五五」保持適當增長速度。

十五五規劃建議以推動高質量發展為主題，強調加快高水平科技自立自強，發展新質生產力，在科技創新、培育新動能、促進經濟結構升級上取得突破。習近平表示，發展新質生產力需考慮現實可行性，強調因地制宜，科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上。

建議稿指出，大陸在科技自立自強水平大幅提高，重點領域關鍵核心技術快速突破，領跑領域明顯增多，科技創新和產業創新深度融合，創新驅動作用明顯增強。

前瞻十五五布局的未來產業，建議稿提出要推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。並稱在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平。

在兩岸關係部分提到，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業，深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化，並落實台灣同胞享有同等待遇政策。