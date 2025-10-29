聽新聞
新聞眼／陸圖長臂管轄 不可掉以輕心

聯合報／ 本報記者陳政錄

立委沈伯洋遭大陸公安立案偵查，再次引起大陸長臂管轄是否對台灣人造成影響的討論。從現行情況看，兩岸並未有政治犯引渡先例，國際上一般也有「政治犯不引渡」通則，但隨中共持續強化「國際一中」，要求友好國家支持統一、反對台獨，及近年「獵狐行動」等動作，恐不能說完全無風險，我方仍應審慎以對。

去年六月大陸提出「懲獨廿二條」，聲稱最重可判死、終身追責，甚至缺席審判等，已引起台人警覺，陸委會也因此宣布調升國人赴中國大陸及港澳旅遊警示為「橙色」燈號。

之後大陸設立台獨舉報信箱，各地公安機關亦多次發起對所謂台獨分子，或我國軍人員的立案偵查、通緝，儘管陸委會多次強調「中共對台完全沒有管轄權」，但亦有不少專家曾提醒，由於中共近年持續在國際上強化一中原則，要求友好國家支持統一、反對台獨，未來是否可能在對陸特別友好國家出現「政治犯不引渡」的例外情況，仍不可掉以輕心。

大陸昨發布對沈伯洋立案偵查的警情通報後，環時就引述北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭分析，根據偵查進展，公安可能採取發布通緝令等措施，對在境內的，可適用缺席審判程序，即使人在境外，也將延長追訴期。

從執行面看，大陸近年亦持續透過「獵狐行動」，將數萬名大陸公民遣返，其中包括引渡條約或非正式途徑；不過，二○二二年歐洲人權法院曾做出判決，拒絕將一名劉姓犯罪嫌疑人從波蘭引渡回陸，理由是將其引渡到大陸，將違反歐洲人權公約關於禁止酷刑和虐待，及禁止剝奪公平審判權的條文，引發大陸強烈反彈。

就此論，中共長臂管轄之效力，部分也取決於國際間的法治角力，應審慎關注發展。

