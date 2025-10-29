陸十五五規畫建議：握兩岸主導權

中共廿屆四中全會廿三日落幕，全會審議通過十五五規畫（二○二六至二○三○年）建議，大陸昨發布建議全文。其中兩岸關係方面指出，推動兩岸關係和平發展、推進統一；堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

按慣例，十五五規畫建議發布後，國務院將據此建議編制十五五規畫綱要草案，明年三月提交全國人大會議審議，通過後即成為大陸未來五年經濟社會發展藍圖。

新華社報導，中共總書記習近平針對十五五規畫建議作說明指，未來五年外部環境嚴峻複雜，面臨戰略機遇與風險挑戰並存，需聚焦高品質發展，強化科技自立自強，堅持做強國內大循環，抵禦國際不確定性。

習近平並指，中共廿大確定到二○三五年基本實現社會主義現代化。十五五時期是全面發力的關鍵時期。二○三五年基本實現社會主義現代化，重要指標是人均國內生產總值達到中等發達國家水準。

針對外部環境，建議指出，世界動盪加劇，地緣衝突易發多發；單邊主義、保護主義抬頭，霸權主義和強權政治威脅上升，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰，世界經濟增長動能不足；大國博弈更加複雜激烈。

就十五五時期經濟社會發展主要目標，建議提出科技自立自強水準大幅提高，重點領域關鍵核心技術快速突破。前瞻布局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術取得決定性突破，並加快人工智慧等技術創新。

經濟方面包含大力提振消費，堅決破除全國統一大市場建設阻礙，綜合整治「內卷式」競爭，並落實民營經濟促進法，發展壯大民營經濟。

國安方面，建議提出鞏固集中統一、高效權威的國安領導體制。完善涉外國家安全機制，加強反制裁、反干預、反「長臂管轄」鬥爭，深化國際執法安全合作。軍事要求加快先進戰鬥力建設，壯大戰略威懾力量，加快無人智慧作戰力量以及反制能力建設。

兩岸關係方面，建議提出推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高品質推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

至於港澳，建議指促進香港、澳門長期繁榮穩定。堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。