陸立案偵查 沈伯洋嗆：沒在怕

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘黃婉婷蔡晉宇／連線報導
民進黨立委沈伯洋。本報資料照片
大陸重慶市公安局昨發布警情通報，稱對立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動。陸委會回批中共逾越法治文明底線，嚴厲譴責，強調中共對台完全沒有管轄權。

沈伯洋昨透過臉書指，廿七日才分析中國的異常訊號，中國就行動了。這次由公安立案偵查，下一步大概是通緝、缺席審判。但他說，無所謂，台灣人沒在怕。

重慶市公安局通報，為堅決打擊沈伯洋透過發起、建立台獨分裂組織黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，根據大陸刑法、「懲獨廿二條」等規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

去年十月十四日，大陸國台辦公布將沈伯洋納入「台獨」頑固分子清單。今年六月國台辦宣布對沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行往來。國台辦發言人陳斌華昨稱，這是反對台獨分裂、維護國家統一的必要之舉。

陸委會主委邱垂正昨表示，這是「懲獨廿二條」對台威嚇升級，不僅針對沈伯洋，更是針對每個台灣人進行恫嚇、分化。懲獨廿二條是沒有文明法治底線的惡法，可終身追溯、長臂管轄，可判處死刑，就算沒有抓到人也可缺席審判，「陸委會也在了解，這是不是缺席審判」。他強調，中共管轄權不及台灣，卻激化兩岸人民對立，傷害兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，中共要負最大責任。

民進黨發言人戴瑋姍表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，此舉是赤裸裸的紅色恐怖。

沈伯洋 台獨

相關新聞

被提名國民黨副主席後會宋濤 蕭旭岑引聯合報民調籲兩岸關係進入新階段

馬英九基金會執行長蕭旭岑被提名為國民黨副主席後，今晚在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持「一個...

觀察站／問題導向判讀大勢 顛覆傳統

中共廿屆四中全會閉幕後，四中公報解讀還在興頭上，四中通過的建議稿及習近平對建議稿的說明兩個全文，較慣例稍早地公布，引來又...

陸十五五規畫建議：握兩岸主導權

中共廿屆四中全會廿三日落幕，全會審議通過十五五規畫（二○二六至二○三○年）建議，大陸昨發布建議全文。其中兩岸關係方面指出...

新聞眼／陸圖長臂管轄 不可掉以輕心

立委沈伯洋遭大陸公安立案偵查，再次引起大陸長臂管轄是否對台灣人造成影響的討論。從現行情況看，兩岸並未有政治犯引渡先例，國...

習近平說明「十五五」規劃建議：科技自立與國內大循環 抵禦不確定性

中共二十屆四中全會於上周落幕，中共總書記習近平針對《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》作出說明。...

