陸立案偵查 沈伯洋嗆：沒在怕

大陸重慶市公安局昨發布警情通報，稱對立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動。陸委會回批中共逾越法治文明底線，嚴厲譴責，強調中共對台完全沒有管轄權。

沈伯洋昨透過臉書指，廿七日才分析中國的異常訊號，中國就行動了。這次由公安立案偵查，下一步大概是通緝、缺席審判。但他說，無所謂，台灣人沒在怕。

重慶市公安局通報，為堅決打擊沈伯洋透過發起、建立台獨分裂組織黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，根據大陸刑法、「懲獨廿二條」等規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

去年十月十四日，大陸國台辦公布將沈伯洋納入「台獨」頑固分子清單。今年六月國台辦宣布對沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行往來。國台辦發言人陳斌華昨稱，這是反對台獨分裂、維護國家統一的必要之舉。

陸委會主委邱垂正昨表示，這是「懲獨廿二條」對台威嚇升級，不僅針對沈伯洋，更是針對每個台灣人進行恫嚇、分化。懲獨廿二條是沒有文明法治底線的惡法，可終身追溯、長臂管轄，可判處死刑，就算沒有抓到人也可缺席審判，「陸委會也在了解，這是不是缺席審判」。他強調，中共管轄權不及台灣，卻激化兩岸人民對立，傷害兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，中共要負最大責任。

民進黨發言人戴瑋姍表示，中國對台灣人民從來沒有任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，此舉是赤裸裸的紅色恐怖。