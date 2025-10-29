聽新聞
應對美關稅 陸與東協簽署自貿區3.0議定書

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸和東協昨在馬來西亞吉隆坡簽署「中國–東協自貿區三點○版升級議定書」，增設綠色經濟、供應鏈互聯互通等多個領域。大陸商務部指，這體現雙方堅定支持多邊主義和自由貿易，共同抵制保護主義、單邊主義。

在美國總統川普對全球發起關稅戰，大陸尋求加強與東協區域經濟合作，不僅為了共同宣示堅持多邊主義，更藉此增強經貿韌性和抗風險能力。

大陸與東協已連續五年互為第一大貿易夥伴，雙邊自貿協定最早在二○一○年生效。三點○版升級談判於二○二二年十一月啟動，並於今年五月結束。

大陸商務部昨發布解讀指，三點○版主要內容涵蓋九大領域，其中包含新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭與消費者保護、中小微型企業五個領域。

新華社指，與一點○版「降關稅」、二點○版「便利化」相比，三點○版的核心特徵是「由互降關稅向共建規則轉變」，是推動亞太經濟整合的重要里程碑。

第廿八次中國–東協領袖會議昨在吉隆坡登場，簽署儀式在會前進行，由大陸總理李強、馬來西亞總理安華共同見證。李強表示要續推更緊密的中國–東協命運共同體，包括加強戰略溝通，妥善處理分歧，推進南海行為準則磋商。

此外，歐盟發言人吉爾廿七日表示，中方高級技術代表團將在卅日訪問布魯塞爾，就稀土問題與歐盟進行會談。同日，川習會也預計在南韓舉行。

東協 自貿區

相關新聞

大陸公布 美將取消10%芬太尼稅、暫停對陸造船業調查一年

川習會後，大陸商務部也公布日前中美在吉隆坡舉行經貿磋商所達成的成果共識，包括美方將取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關...

陸今發射神舟21號 首次帶老鼠上太空

大陸神舟廿一號載人太空船定今天（卅一日）廿三時四十四分發射升空。央視新聞昨天報導，神舟廿一號太空人在軌期間將新開展廿七項...

我管控公務員赴陸港澳 將建抽查機制、通報機制

近期政府不斷強化對於公務員到大陸、港澳地區的管理機制、以及公務員持有陸證的「常態化」清查。除了規範收緊、裁罰建議出爐之外...

我限期要求陸電商納管 淘寶：早在2018年已合法落地

近日國內發生非洲豬瘟，引發大陸電商是否將疫區相關產品輸入的疑慮，行政院長卓榮泰日前要求經濟部和數發部研究如何讓大陸電商平...

自由亞洲電台斷炊宣布停播 北京趁機擴大「話語權」

成立近卅年的自由亞洲電台（Radio Free Asia）卅日宣布，由於美國政府停止資助，新聞製作將暫時停止。

黃國昌批陸委會只會「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話

民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸需要溝通、對談，不該是讓陸委會副主委梁文傑在記者會「講狠話」。梁文傑回應，如果要卑躬屈膝地...

