習近平說明「十五五」規劃建議：科技自立與國內大循環 抵禦不確定性

中共二十屆四中全會於上周落幕，中共總書記習近平針對《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》作出說明。習近平指，未來5年外部環境嚴峻複雜，當前和今後一個時期面臨戰略機遇與風險挑戰，並需聚焦高質量發展，強化科技自立自強，堅持做強國內大循環，穩定國內經濟循環，以抵禦國際不確定性。

新華社28日發布上述習近平說明全文。習近平在文中聲稱，「十五五」時期中國發展面臨戰略機遇和風險挑戰並存，不確定因素增多，但經濟社會發展長期向好的基本趨勢未變。

習近平提到，《建議》稿由15個部分構成，分三大板塊。第一板塊（第1、2部分）為總論，概述「十四五」成就、「十五五」承前啟後的重要地位、發展環境變化，以及經濟社會發展指導思想、原則和主要目標。第二板塊（第3至14部分）為分論，針對全局和長遠重點問題，部署產業、科技、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展、文化、民生、綠色發展、安全、國防等領域的戰略任務和重點舉措。第三板塊（第15部分及結語）部署加強黨的集中統一領導、推進民主法治、港澳台工作、人類命運共同體建設及調動社會積極性等任務。

習近平指，《建議》稿把握「十五五」基本定位和階段性要求，明確經濟社會發展主要目標。2035年基本實現社會主義現代化，一個重要標誌性指標是人均GDP達中等發達國家水準，要求「十五五」保持適當速度。

《建議》以推動高質量發展為主題，強調加快高水平科技自立自強，發展新質生產力，在科技創新、培育新動能、促進經濟結構升級上取得突破。稿件突出科技創新引領作用，在建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、推進綠色轉型等方面作部署，提出優化傳統產業、培育新興和未來產業，鞏固實體經濟根基；加強原始創新和關鍵技術攻關，推動科技與產業深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設；提出加快建設新型能源體系，形成綠色生產生活方式。

習近平表示，需要注意的是，發展新質生產力需考慮現實可行性，強調因地制宜，科學理性、實事求是地開展工作，防止一哄而上。

關於做強中國國內大循環、暢通中國國內國際雙循環，習近平稱，外部環境越嚴峻複雜，越要構建新發展格局，牢牢把握發展主動權。要堅持做強國內大循環，加快形成強大國內經濟循環體系，以穩定國內循環對沖國際不確定性。

《建議》稿對建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制作出部署，強調擴大內需、促消費與投資緊密結合，大力提振消費、擴大有效投資，破除全國統一大市場建設卡點堵點，充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置機制，提升宏觀經濟治理效能。同時，提出拓展國際循環，穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，高質量共建「一帶一路」。