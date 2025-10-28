陸發布十五五規畫建議 「牢牢把握兩岸關係主導權」

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議23日在北京落幕。新華社指，此次四中全會深入分析國際國內情勢，就制定國民經濟和社會發展「十五五」計畫提出多項建議。其中，在兩岸關係部分提到，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業，深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化，並落實台灣同胞享有同等待遇政策。

新華社28日報導，中共中央28日公告關於制定國民經濟與社會發展第十五個五年計劃的建議，共計提出十五大部分61條建議。建議指出，「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位，要鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實基礎。

從國際看，百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整，新一輪科技革命和產業變革加速突破，但世界動盪加劇，地緣衝突易發多發，單邊主義、保護主義抬頭，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰；國內經濟基礎穩、優勢多、韌性強、保護主義抬頭，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰；國內經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，但發展不平衡不充分問題仍然突出，就業和居民收入增長壓力較大，民生保障存在短板弱項。

建議提到，中共全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，集中力量辦好自己的事，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章，奮力開創中國式現代化建設新局面。

針對兩岸關係，建議指出，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業。深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。並指出，要深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化，高品質推動兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作，落實台灣同胞享有同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。