陸公安立案偵查沈伯洋 邱垂正：正在了解是不是會「缺席審判」

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，宣布對民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會邱垂正28日表示，這是「懲獨22條」對台威嚇升級，不僅針對沈伯洋，更是針對每個台灣人進行恫嚇、分化；陸委會也在了解這是不是缺席審判。

邱垂正28日上午前往立法院備詢，他在會前受訪表示，中共以所謂「懲獨22條」的「惡法」，對我國會議員羅織入罪，已經逾越了文明法治的底線，我們要給予最嚴厲的譴責。

邱垂正強調，中共的管轄權不及台灣，「懲獨22條」對台灣內部可以說不受影響，但是它卻激化兩岸人民對立，傷害兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，「中共要負最大的責任」。我們呼籲國人團結一致，拒絕中共非法的鎮壓，企圖分化、恫嚇國人，這樣的伎倆不會得逞。

邱垂正指出，「懲獨22條」是沒有文明法治底線的惡法，可以終身追溯、長臂管轄，可以判處死刑，就算沒有抓到人也可以缺席審判，「陸委會也在了解，這是不是缺席審判」。此外，在大陸經商的可以沒收財產，也會連累家人，還不斷鼓勵大家舉報，造成人心惶惶的寒蟬效應。

邱垂正表示，這可以說是「懲獨22條」對台威嚇的升級版，「今天不是針對沈伯洋，是針對每個台灣人進行恫嚇和分化，我們不會上當，要更堅定團結在一起，拒絕『懲獨22條』。」

根據大陸去年6月21日發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，在公安機關、國家安全機關立案偵查或人民法院受理案件以後，「逃避偵查或審判的，不受追訴期限的限制」；相關案件可以依法適用「缺席審判程序」。

另外，新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，傳遞北京對台政策立場，邱垂正回應表示，這些文章「萬變不離其宗」，訴求和平統一、一國兩制台灣方案，但這就是一套消滅中華民國、併吞台灣的方案。

針對「鍾台文」文章提出「愛國者治台」，邱垂正表示，中共想將香港的一國兩制經驗放在台灣身上，但對中共效忠的人，一定不會對國家、對台灣效忠，台灣人不會上當。