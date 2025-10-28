快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸公安立案偵查沈伯洋 邱垂正：正在了解是不是會「缺席審判」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，宣布對民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會邱垂正28日表示，這是「懲獨22條」對台威嚇升級，不僅針對沈伯洋，更是針對每個台灣人進行恫嚇、分化；陸委會也在了解這是不是缺席審判。

邱垂正28日上午前往立法院備詢，他在會前受訪表示，中共以所謂「懲獨22條」的「惡法」，對我國會議員羅織入罪，已經逾越了文明法治的底線，我們要給予最嚴厲的譴責。

邱垂正強調，中共的管轄權不及台灣，「懲獨22條」對台灣內部可以說不受影響，但是它卻激化兩岸人民對立，傷害兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，「中共要負最大的責任」。我們呼籲國人團結一致，拒絕中共非法的鎮壓，企圖分化、恫嚇國人，這樣的伎倆不會得逞。

邱垂正指出，「懲獨22條」是沒有文明法治底線的惡法，可以終身追溯、長臂管轄，可以判處死刑，就算沒有抓到人也可以缺席審判，「陸委會也在了解，這是不是缺席審判」。此外，在大陸經商的可以沒收財產，也會連累家人，還不斷鼓勵大家舉報，造成人心惶惶的寒蟬效應。

邱垂正表示，這可以說是「懲獨22條」對台威嚇的升級版，「今天不是針對沈伯洋，是針對每個台灣人進行恫嚇和分化，我們不會上當，要更堅定團結在一起，拒絕『懲獨22條』。」

根據大陸去年6月21日發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，在公安機關、國家安全機關立案偵查或人民法院受理案件以後，「逃避偵查或審判的，不受追訴期限的限制」；相關案件可以依法適用「缺席審判程序」。

另外，新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，傳遞北京對台政策立場，邱垂正回應表示，這些文章「萬變不離其宗」，訴求和平統一、一國兩制台灣方案，但這就是一套消滅中華民國、併吞台灣的方案。

針對「鍾台文」文章提出「愛國者治台」，邱垂正表示，中共想將香港的一國兩制經驗放在台灣身上，但對中共效忠的人，一定不會對國家、對台灣效忠，台灣人不會上當。

邱垂正 中共 沈伯洋 陸委會 新華社 北京

延伸閱讀

陸公安立案調查沈伯洋 民進黨：中國無權干涉台灣人民

遭重慶公安立案偵查 沈伯洋喊沒在怕：下一步大概是通緝

陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉

相關新聞

陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

大陸重慶市公安局發布警情通報，稱對我立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國...

沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉

重慶市公安局28日發布警情通報，指依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，稱其透過「黑熊學院」等組織從事分裂活動。大陸國務...

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案...

陸發布十五五規畫建議 「牢牢把握兩岸關係主導權」

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議23日在北京落幕。新華社指，此次四中全會深入分析國際國內情勢，就制定國民經濟和...

陸公安立案偵查沈伯洋 邱垂正：正在了解是不是會「缺席審判」

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，宣布對民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會邱垂正28日表示，這是「懲獨...

王毅與日外相通話 強調歷史、台灣問題事關中日關係根基和基本信義

日本首相高市早苗上任後迎來新內閣，日本新任外務大臣由茂木敏充回任。大陸外交部長王毅28日與茂木敏充通電話時指，希望日本新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。