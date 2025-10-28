王毅與日外相通話 強調歷史、台灣問題事關中日關係根基和基本信義

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅28日與日本新外相茂木敏充通電話時指，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」。他並強調，歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，呼籲日方維護政治基礎、推動關係沿正確方向改善。圖／路透
日本首相高市早苗上任後迎來新內閣，日本新任外務大臣由茂木敏充回任。大陸外交部長王毅28日與茂木敏充通電話時指，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」。他並強調，歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，呼籲日方維護政治基礎、推動關係沿正確方向改善。茂木敏充則表示，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈，將致力於構建建設性、穩定的戰略互惠關係。

據大陸外交部網站28日消息，王毅祝賀茂木再次出任外相，表示中日互為重要近鄰，中方對日政策保持連續性、穩定性，願同日方一道，繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係

王毅說，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義，希望日本新內閣邁好對華交往的「第一步」，扣好「第一粒鈕扣」。

王毅接著提到，「歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。」

而在中方新聞通稿中，茂木敏充則說道，當前國際形勢深刻演變，日中兩國承擔愈來愈大的國際責任，中國是日本重要鄰國，高市首相高度重視日中關係。他還強調，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈，冀雙方加強各層級交往，增進互利合作，妥善處理分歧，全面推進建設性、穩定的日中戰略互惠關係。

此前，日本共同社指出，日本新任外務大臣茂木敏充22日在東京舉行了就任後的首次記者會，在談及對中關係表示，將致力於推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」，並努力構建建設性且穩定的雙邊關係。他還稱，「將加強溝通，通過雙方的努力減少課題與難題，增進理解與合作。」

中日關係 日本 中方 茂木敏充 王毅 台灣問題

