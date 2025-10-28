新華社「鍾台文」提「愛國者治台」 陸委會：台灣民眾不會上當

新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，傳遞北京對台政策立場。27日文章提到，統一後將實行「愛國者治台」、高度自治。陸委會28日回應表示，中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。

「鍾台文」意指中共中央台辦刊文。這篇文章聲稱兩岸統一後，有包含尊重生活方式在內的5點好處，並指社會制度方面，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行「愛國者治台」、高度自治。

陸委會28日回應表示，所謂「愛國者治台」，顯然是從中共對香港的「愛國者治港」而來。香港移交中共初期，中共宣稱港人治港、高度自治，50年不變。但50年不到，就變成「愛國者治港」，改由中共全面管治。

陸委會指出，中共想把台灣「香港化」的企圖非常明顯。但香港慘痛的經驗已告訴全世界，所謂「愛國者」，就是對中共效忠的人。中共認可的效忠份子，就被允許出任公職；中共不認可的，連參選資格都沒有，甚至要入獄改造。

陸委會表示，香港今日的選舉已毫無意義，香港的民主黨派現在已全部解散，2021年選出的香港立法會已經沒有任何民主黨派的議員，立法會由中共全面掌控。陸委會強調，「中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當」。