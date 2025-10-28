快訊

新華社「鍾台文」提「愛國者治台」 陸委會：台灣民眾不會上當

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，27日文章提到，統一後將實行「愛國者治台」、高度自治。陸委會28日回應表示，中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。圖／聯合報系資料照片
新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，27日文章提到，統一後將實行「愛國者治台」、高度自治。陸委會28日回應表示，中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。圖／聯合報系資料照片

新華社近日連續發表署名「鍾台文」的評論文章，傳遞北京對台政策立場。27日文章提到，統一後將實行「愛國者治台」、高度自治。陸委會28日回應表示，中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。

「鍾台文」意指中共中央台辦刊文。這篇文章聲稱兩岸統一後，有包含尊重生活方式在內的5點好處，並指社會制度方面，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行「愛國者治台」、高度自治。

陸委會28日回應表示，所謂「愛國者治台」，顯然是從中共對香港的「愛國者治港」而來。香港移交中共初期，中共宣稱港人治港、高度自治，50年不變。但50年不到，就變成「愛國者治港」，改由中共全面管治。

陸委會指出，中共想把台灣「香港化」的企圖非常明顯。但香港慘痛的經驗已告訴全世界，所謂「愛國者」，就是對中共效忠的人。中共認可的效忠份子，就被允許出任公職；中共不認可的，連參選資格都沒有，甚至要入獄改造。

陸委會表示，香港今日的選舉已毫無意義，香港的民主黨派現在已全部解散，2021年選出的香港立法會已經沒有任何民主黨派的議員，立法會由中共全面掌控。陸委會強調，「中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當」。

中共 香港 陸委會 北京 新華社

相關新聞

陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

大陸重慶市公安局發布警情通報，稱對我立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國...

沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉

重慶市公安局28日發布警情通報，指依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，稱其透過「黑熊學院」等組織從事分裂活動。大陸國務...

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案...

陸發布十五五規畫建議 「牢牢把握兩岸關係主導權」

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議23日在北京落幕。新華社指，此次四中全會深入分析國際國內情勢，就制定國民經濟和...

陸公安立案偵查沈伯洋 邱垂正：正在了解是不是會「缺席審判」

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，宣布對民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會邱垂正28日表示，這是「懲獨...

王毅與日外相通話 強調歷史、台灣問題事關中日關係根基和基本信義

日本首相高市早苗上任後迎來新內閣，日本新任外務大臣由茂木敏充回任。大陸外交部長王毅28日與茂木敏充通電話時指，希望日本新...

