陸公安對沈伯洋立案偵查 陸委會怒批：逾越法治文明底線

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，稱對民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」立案偵查，國台辦發言人陳斌華則指，此為落實「懲獨22條」的具體行動、反對「台獨」分裂的必要之舉。陸委會回應予以嚴厲譴責，強調中共對台完全沒有管轄權，此舉已逾越法治文明的底線。

陸委會28日表示，中共以其內部法令羅織入罪、立案追訴我國會議員的行為，已經逾越法治文明的底線，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。

陸委會表示，近期中共持續宣布懲戒我方人士，並且鼓勵民眾舉報，對於兩岸交流往來已大幅提高不可預期的風險。本會要再次提醒，中共有關部門可能對於台灣民眾進行非法逮捕與濫權羈押，國人赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

陸委會指出，也呼籲國人應共同維護國家安全與安定，切勿為一己私利配合中共從事違法行為，倘有涉及與中共黨政軍從事合作行為，主管機關將會依法查辦。

重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據大陸「刑法」「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。重慶市公安局並鼓勵外界舉報線索。

國台辦發言人陳斌華28日表示，這是落實「懲獨22條」的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

國台辦去年10月14日宣布，將沈伯洋納入「台獨」頑固分子清單，並對黑熊學院及沈伯洋實施制裁。今年6月5日，國台辦再宣布對沈伯洋父親沈土城經營的兆億有限公司實施懲戒，禁止與大陸進行任何往來。