中國東協簽署自貿區3.0版議定書 應對美高關稅

中央社／ 台北28日電

央視新聞報導，中國和東協今天在馬來西亞吉隆坡簽署中國－東協自貿區3.0版升級議定書，新增數位經濟、綠色經濟等領域。分析認為，中國正尋求加強與東協合作，以應對美國總統川普的高額關稅。

央視新聞報導，中國和東協28日在馬來西亞吉隆坡簽署了中國－東協自貿區3.0版升級議定書，共涵蓋9大領域，新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業5個領域，體現了雙方積極引領國際規則制定、推動新興領域合作的共同意願和行動。

報導表示，在貨物、服務、投資市場准入已達到較高開放水平的基礎上，3.0版聚焦規則與合作領域，通過保障企業公平競爭、維護消費者合法權益、支持中小微企業發展和提升欠發達國家履約能力，促進區域經濟包容發展。

中國商務部國際司司長林峰表示，簽署議定書體現了雙方以實際行動堅定支持多邊主義和自由貿易，對各國共同抵制單邊主義、保護主義，攜手應對國際經貿挑戰作出了重要示範。

林峰表示，簽署3.0版升級議定書標誌著雙方自貿合作將朝著更深層次邁進，推動區域經濟深度融合，有利於共同建設開放、包容、以規則為基礎的區域一體化大市場，有力促進中國－東協命運共同體建設。

中國－東協自貿區是雙方對外商談和建立的第一個自貿區。2002年，中國－東協自貿區建設開始；2010年，中國－東協自貿區1.0版全面建成；2019年2.0版升級議定書全面生效實施。2022年，3.0版升級談判啟動，直到今年5月全面完成3.0版談判。

中國商務部有關負責人表示，議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書盡早生效。

路透社今天報導，擁有11個成員國的東協是中國最大的貿易夥伴，根據東協的統計數據，去年雙邊貿易總額達7710億美元。東協的國內生產毛額（GDP）總額達3.8兆美元。

中國正尋求加強與東協合作，以應對美國總統川普政府的高額關稅。一些分析師認為，中國－東協自貿區協定是抵禦美國關稅的潛在緩衝機制，但由於成員國之間存在利益競爭，協定的條款被認為比其他一些區域貿易協定弱。

東協 馬來西亞

