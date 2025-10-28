快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

香港特首：有反中亂港分子試圖破壞立法會選舉

中央社／ 香港28日電

香港行政長官李家超今天聲稱，跡象顯示，有「反中亂港」分子及外部勢力造謠生事，試圖干預及破壞立法會選舉，抹黑和否定新選舉制度。

李家超早上出席行政會議前向媒體表示，北京中央對香港擁有全面管治權，立法會選舉關乎特區憲制秩序、國家安全及特區良政善治，北京中央關心及重視立法會是天經地義的事，尤其是新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段，意義重大。

他批評有反對勢力進行「軟對抗」，試圖將北京中央理所當然的重視及關心，抹黑為「干預」。

他並說，不同議員展現「愛國愛港」情懷及「高風亮節」，交棒給新議員、薪火相傳，是正常換屆的人事更替，卻被刻意歪曲，並炮製所謂的「祝福名單」，政府必須義正辭嚴、直斥其非。

他說：「我們會對任何破壞選舉的違法行為嚴厲依法打擊。」

李家超並呼籲公務員履行公民責任，以身作則，在立法會選舉日投票。

新一屆立法會將12月7日舉行，中國國務院港澳事務辦公室及駐港國家安全公署日前先後發文，強調不容許任何內外勢力干擾香港立法會選舉秩序。

立法會 香港

延伸閱讀

李家超促踴躍投票 僑聯前副主席：干擾選舉 觸犯國安法

香港首辦立法會換屆選舉啟動典禮 特首促12月7日全城投票

68歲廖長江棄選港立會議員 累計13人 李家超：尊重決定

香港中醫醫院12／11分段啟用 負科研、培訓5大發展任務

相關新聞

陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

大陸重慶市公安局發布警情通報，稱對我立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國...

沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉

重慶市公安局28日發布警情通報，指依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，稱其透過「黑熊學院」等組織從事分裂活動。大陸國務...

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案...

陸公安對沈伯洋立案偵查 陸委會怒批：逾越法治文明底線

大陸重慶市公安局28日發布警情通報，稱對民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」立案偵查，國台辦發言人陳斌華則指，此為落實「...

吉隆坡會談 陸學者：有效挫敗美方獅子大開口 、實質成果是「展期」

在「川習會」將登場之際，中美馬來西亞吉隆坡經貿磋商會談先行進行。上海復旦大學國際政治系教授沈逸對此指出，中方對美強硬博弈...

廣東發布南海航海警告 疑因福建艦訓練

南海海域最近不平靜，廣東海事局發布航海警告指，廿七日至十一月十五日，每日凌晨五時至上午七時卅分，在南海公告海域「進行試驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。