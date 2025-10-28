香港特首：有反中亂港分子試圖破壞立法會選舉

香港行政長官李家超今天聲稱，跡象顯示，有「反中亂港」分子及外部勢力造謠生事，試圖干預及破壞立法會選舉，抹黑和否定新選舉制度。

李家超早上出席行政會議前向媒體表示，北京中央對香港擁有全面管治權，立法會選舉關乎特區憲制秩序、國家安全及特區良政善治，北京中央關心及重視立法會是天經地義的事，尤其是新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段，意義重大。

他批評有反對勢力進行「軟對抗」，試圖將北京中央理所當然的重視及關心，抹黑為「干預」。

他並說，不同議員展現「愛國愛港」情懷及「高風亮節」，交棒給新議員、薪火相傳，是正常換屆的人事更替，卻被刻意歪曲，並炮製所謂的「祝福名單」，政府必須義正辭嚴、直斥其非。

他說：「我們會對任何破壞選舉的違法行為嚴厲依法打擊。」

李家超並呼籲公務員履行公民責任，以身作則，在立法會選舉日投票。

新一屆立法會將12月7日舉行，中國國務院港澳事務辦公室及駐港國家安全公署日前先後發文，強調不容許任何內外勢力干擾香港立法會選舉秩序。