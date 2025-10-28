快訊

香港反送中爆炸案 罪犯被重判18年

中央社／ 香港28日電

香港再有多名「反送中運動爆炸案罪犯被重判，其中1人入獄18年，為「反送中」案件至今第二高刑期。

綜合本地媒體的報導，高等法院昨天就這起爆炸案宣判，3名被告為何卓為、李嘉濱和張家俊，他們此前被法院判「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪名成立，前者被判囚18年，後兩人獲刑16年8個月。

據公布，上述3人涉及2020年1月的明愛醫院急症室男廁爆炸案，以及2020年2月的鐵路羅湖站爆炸案，兩起案件都無人受傷。此外，他們被指於2020年3月策劃在將軍澳尚德邨停車場外放置炸彈，但事發前一晚遭警方拘捕。

同案另有5人罪名不成立。

法官在判刑中指出，3名被告製造的爆炸案一次比一次嚴重，最後更計劃置警察於死地，3人如同「向社會宣戰」，因此予以重判。

法官並指何卓為是案件主腦，但他沒有悔意，重犯機率較高。至於李嘉濱及張家俊，同是案件的核心成員，前者悔意有限，後者沒有悔意及仍想撇清關係，法庭不能讓執法人員及市民承受生命風險，因此判處以上刑罰。

2019年香港爆發「反送中」運動，目的是反對政府修改「逃犯條例」。這場運動其後演變成示威者與警方的激烈衝突，並出現示威者針對警方製造的爆炸案，期間警方查獲一個俗稱「屠龍小隊」的激進組織。

「屠龍小隊」曾聯同其他人策畫用槍械及爆炸品殺害警員；去年11月，案中主犯被重判23年10個月，為「反送中」案件最重刑期。

