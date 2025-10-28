吉隆坡會談 陸學者：有效挫敗美方獅子大開口 、實質成果是「展期」

在「川習會」將登場之際，中美馬來西亞吉隆坡經貿磋商會談先行進行。上海復旦大學國際政治系教授沈逸對此指出，中方對美強硬博弈，日趨成熟，不但有效挫敗美方「獅子大開口」，也「將美方推到中美關係健康發展的軌道」。

沈逸26日在其微博發表評論指，此次中美吉隆坡會談的實質性成果應該還是「展期」，美方揮舞的關稅大棒繼續展期，透過5輪對話，用持續不斷的展期阻斷關稅大棒的落下，應該成為了中美之間務實解決關稅問題的新路徑。

他認為，美方是不可能撤銷的，因為華盛頓政治生態不允許；中國是不可能不報復的，尤其是在報復措施有效的情況下；但是，美國承受不住和中方打關稅戰的代價，中方更沒有興趣在錯誤的方向浪費資源。所以，持續不斷的展期，就成為了務實的選擇。

沈逸續稱，美方要的不少，想法很多，但中國真的很堅定，直白的說，就是更硬，而且是又高又硬的那種。從芬太尼、301船運費、股權穿透、出口管制，美方都想要的單方面得分，但是很明顯中國不慣著。

沈逸指，中方談判代表說的「美方強硬，中方堅定」，估計大概率在這幾個議題表現的更加充分和全面。但達成的是框架，這意味著中方有效挫敗了美方的獅子大開口，仍然堅持的嚴格對等。這種中美戰略博弈新氣象，值得高度肯定，也值得高度期待，想像空間很足。

沈逸形容，這次中美在吉隆坡的談判「有方案，挺務實」，但最終還是看美國的執行和履約。「中方對美嚴格對等的情應間定行博弈，日趨成熟，日趨進入佳境，後續通過有效的綜合施策，將美方推到中美關係健康發展的軌道，將是大概率事件。」

同時，白宮日前宣布美國總統川普、大陸國家主席習近平30日將在南韓會談。美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成一項「非常成功的協議框架」，將供美中領袖會談時進一步討論確認，他並透露會中談及芬太尼、TikTok、農業採購與更廣泛的美中關係等議題。

新華社則指，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了「深入、坦誠的討論和交流」。並稱針對雙方關心議題建設性討論，形成初步共識，接下來會履行內部報批程序。