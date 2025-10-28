陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

大陸重慶市公安局發布警情通報，稱對我立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動。大陸國台辦發言人陳斌華28日表示，這是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華28日表示，沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的「台獨」頑固分子。

他說，大陸公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條）的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華表示，「台獨」分裂活動是對台海和平穩定的最大現實威脅，「台獨」頑固分子是破壞兩岸關係、分裂國家、謀獨引戰的民族敗類、違法犯罪分子。

他強調，依法對涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子重拳出擊、嚴厲懲治，是為了維護最廣大台灣同胞的利益福祉，捍衛國家主權和領土完整。希望廣大台灣同胞明辨是非，堅決反對「台獨」分裂行徑，攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護兩岸同胞共同家園、共創中華民族綿長福祉。

據新華社，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

報導還稱，2024年10月14日，大陸國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。

此前，6月5日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。