沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉
重慶市公安局28日發布警情通報，指依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，稱其透過「黑熊學院」等組織從事分裂活動。大陸國務院台辦發言人陳斌華對此指出，沈伯洋為不折不扣的「台獨」頑固分子，依法追究其刑責是反對「台獨」、維護國家統一的正義之舉。
陳斌華表示，沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的「台獨」頑固分子。他強調，公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。
陳斌華表示，「台獨」分離主義活動是對台海和平穩定的最大現實威脅，「台獨」頑固分子是破壞兩岸關係、分離國家、謀「獨」引戰的民族敗類、違法犯罪分子。依法對涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子重拳出擊、嚴厲懲治，是為了維護最廣大台灣同胞的利益福祉，捍衛國家主權和領土完整。
陳斌華最後呼籲，希望廣大台灣同胞明辨是非，堅決反對「台獨」分裂行徑，攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護兩岸同胞共同家園、共創中華民族綿長福祉。
稍早，新華社報導指，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。
報導並稱，2024年10月14日，大陸國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。
