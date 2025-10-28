快訊

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
民進黨立委沈伯洋。（聯合報系資料照片）
民進黨立委沈伯洋。（聯合報系資料照片）

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，並呼籲民眾提供線索，公安機關將保密舉報人身分資訊。

新華社稱，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

報導並稱，2024年10月14日，大陸國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。

此前，6月5日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。新華社當時報導，經查「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

台獨 沈伯洋 分裂國家

相關新聞

李強出席東協+3 暗批美關稅擾亂

中美甫於馬來西亞經貿會談，大陸總理李強昨日也在吉隆坡出席東協與中日韓領導人會議等活動。李強發言「暗批美國」，直言受國際經...

陸公安立案偵查沈伯洋 國台辦：台獨分子是民族敗類

大陸重慶市公安局發布警情通報，稱對我立委沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」進行立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國...

繼2篇「鍾台文」後 人民日報點名多位綠營人士否認光復是「學理謬誤」

繼大陸官媒2篇「鍾台文」署名文章談論兩岸議題後，《人民日報》28日在10版刊出大陸學者批評「台獨否認光復的學理謬誤」，批...

重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案...

吉隆坡會談 陸學者：有效挫敗美方獅子大開口 、實質成果是「展期」

在「川習會」將登場之際，中美馬來西亞吉隆坡經貿磋商會談先行進行。上海復旦大學國際政治系教授沈逸對此指出，中方對美強硬博弈...

沈伯洋遭重慶公安立案偵查 國台辦：依法追究是反對「台獨」正義之舉

重慶市公安局28日發布警情通報，指依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，稱其透過「黑熊學院」等組織從事分裂活動。大陸國務...

