重慶公安立案偵查沈伯洋 指其透過「黑熊學院」從事分裂國家活動

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招。新華社28日上午報導，指重慶市公安局發布警情通報，依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，指其透過建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，並呼籲民眾提供線索，公安機關將保密舉報人身分資訊。

新華社稱，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

報導並稱，2024年10月14日，大陸國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。

此前，6月5日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。新華社當時報導，經查「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。