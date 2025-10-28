廣東發布南海航海警告 疑因福建艦訓練

南海海域最近不平靜，廣東海事局發布航海警告指，廿七日至十一月十五日，每日凌晨五時至上午七時卅分，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止所有船隻駛入。根據廣東海事局發布的座標，該海域大致在海南島以北、瓊州海峽東側出口附近的近海水域。

廣東海事局這項航海警告並未進一步說明究竟進行何種試驗活動，但時間達廿天，引起各界關注。大陸網上有分析推測，可能是共軍第三艘航空母艦「福建艦」將進行大規模著艦訓練，而非一般的科研或試驗。

對比湛江海事局上個月也曾發布航海警告，九月十五日至卅日，每日五時至七時在南海部分海域進行試驗活動，所有船隻禁止駛入。分析稱，可能是共軍在進行新型飛行器試驗。

隨後美國「海軍新聞」九月披露，中共海軍正在海南島及南海附近海域，秘密測試兩艘前所未見的超大型無人潛航載具（ＵＵＶ），這些無人潛艦長度逾四十公尺、直徑約二點五公尺，其長度與體積均較美國與歐盟正研發的水下無人載具龐大。

台灣智庫旗下「思想坦克」七日曾就此發表專文指，從中國海軍秘測超大型無人潛艦的舉動看，其正對美國海軍進行水下不對稱作戰準備，試圖在水下無人潛艦領域超越美國，平衡其潛艦戰力不足，實現擊敗美國海軍的戰略意圖。此外，未來經過驗證且符合作戰需求，經大規模量產與部署，將大幅提升中國海軍戰力，同時對傳統海戰帶來全新的衝擊。