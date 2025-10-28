夏志和接陸國防大學政委 「習親信」鍾紹軍去向不明

中共解放軍前海軍指揮學院政委夏志和，據報已接替鍾紹軍任中國大陸國防大學政委。鍾紹軍被視為習近平親信，陸官方尚未公布鍾紹軍新職務。

新加坡聯合早報根據中國駐北韓大使館官網消息報導，中國駐北韓使館廿五日舉辦中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十五周年紀念招待會。中方由國防大學政委夏志和率領解放軍代表團、志願軍老戰士、烈士親屬和中央機關幹部祭掃代表團等一百四十餘人出席。

港媒星島頭條網稱，這顯示夏志和已接替鍾紹軍擔任國防大學政委。鍾紹軍曾任中共中央軍委辦公廳主任，去年轉任國防大學政委。他也是中共二十屆中央委員。

報導稱，鍾紹軍較早前曾著軍裝參加中共四中全會，暫時未清楚他的工作安排。

大陸自媒體「時局眼」指，鍾紹軍曾是習近平最信任的人，曾任中央軍委辦公廳主任，他的去職頗有蹊蹺之處，不符合任用常規。夏志和在四中全會前已上任，但在廿五日官媒才予以公開，而鍾紹軍的「非典型去職」，顯示其未得到重用，也並未離開與國防大學的組織關係。

「時局眼」稱，鍾紹軍的職務變化是解放軍軍內權力結構重整一部分，新任中央軍委副主席張升民就任後，主持政工工作以來，陸續補缺了人事案，近期後勤保障部、國防動員部和聯勤保障部等單位都有了新主管。針對鍾紹軍暫時沒有新職，時局眼分析，目前中共軍方在大清洗後，大量職位空缺，如果是要重用鍾的話，不用等這麼久。