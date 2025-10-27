「川習會」台灣將被交易？學者：棄台論短期不會發生

「川習會」將於30日在韓國亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行，美國總統川普已預告可能會談到台灣。台灣學者認為，美中在台海議題上目前不太可能達成「大交易」，美國「棄台論」短期內也不會發生。

政大國關中心27日上午舉辦「中共二十屆四中全會與台灣光復八十周年」座談會，會上談及美國總統川普與大陸國家主席習近平即將於30日在韓國會面，以及近期輿論出現的「棄台論」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，美中領導人見面是為了管控分歧、明確底線、避免誤判。台灣問題雖是美中之間最關鍵、核心、敏感的，但相較於關稅、稀土等經貿議題，畢竟美台關係自川普第二任期上台以來沒有引爆美中衝突，因此台灣問題在此刻沒有迫切性。

他認為，北京一定會要求美方從「不支持台獨」改成「反對台獨」，也會表述對統一的立場，然而美中在台海議題上目前不太可能達成「大交易」，因為雙方欠缺互信、大陸短期內沒有足夠重大的籌碼讓川普改變做法。基於此，雙方會交涉的是美台關係不要成為美中關係的引爆點，包含高層人員互訪、軍售等議題。不過，當明年川普訪問中國大陸，相信中方會進一步加碼。

台大政治學系教授張登及表示，川普說他尊重台灣，他至少尊重台積電、尊重台灣掌握的矽盾，在美方還沒能夠完全掌握供應鏈之前，台灣還是很重要的，所以短中期來講不至於有嚴重的威脅，台灣在戰術上不必手足無措，但也能因此掉以輕心，「棄台論一直是一個重要選項」。

他表示，美國立即交易、採取綏靖政策的「直接棄台論」，短期內可以斷言不會發生，但是從結構性競爭的兩強架構，以及所謂「百年未有之大變局」的流動性來看，台灣對美中雙方是利益不對稱，對大陸而言是政權存亡的核心利益，那麼華府就算參加護台（行動），我們要關切的是「美國到底願意打多大、打多遠和打多久？」

張登及提醒，要考慮到「廣義的」綏靖政策，例如曾出現過的越南模式，或也許是現在對烏克蘭的支持不夠，「不能夠直接出兵情況下，算不算是一種廣義的綏靖政策？」