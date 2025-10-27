館長登長城感嘆：我們中國人智慧真的很棒！「要跟台灣朋友講」

網紅「館長」陳之漢27日來到位於北京延慶區的八達嶺長城。站在雄偉的長城之上，他難掩讚嘆，直言深深佩服先人的智慧。「他們到底花了多少精力、多少努力，才能有辦法建成這些鬼斧神工的東西。」他表示，昨天上網查看後發現長城也是世界新七大奇跡之一，那個年代（的建築）已經這麼厲害了。「我們中國人的智慧真的很棒，尤其是要跟台灣朋友講。」

據香港文匯網，陳之漢坦言，自己陸續去過大陸四、五個地方，每個地方給他的感覺都不一樣。「大陸最好玩的就是每一個地方都有自己的特色、人文和歷史。」他表示，北京有太多的景區，頤和園、紫禁城等等這次都還沒去，全部直播的話可能半個月也播不完。「我希望下次有機會再來，希望台灣朋友本人也過來看看。」

陳之漢表示，他相信大部分台灣人都知道萬里長城，但當真正站在這裡，手觸摸到這裡，眼睛看到這裡，還是很感動。「真的很不容易，所以我們說『不到長城非好漢』，大家來吧，現在（來長城）真的很方便。」

陳之漢走下八達嶺長城後，不少粉絲趕來與他合影。其中，85歲的楊先生非常希望能和「館長」以長城為背景合影一張。楊先生表示，「館長」從台灣來到大陸，說明他認可大陸和台灣應早日統一。「促進兩岸統一的，我們都應該熱情相待。」