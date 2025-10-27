新華社再發文談統一好處：統一後「愛國者治台」

新華社繼26日刊發署名「鍾台文」的「台灣問題的由來和性質」一文後，27日傍晚再發布署名「鍾台文」文章「兩岸關係發展和統一利好」，講述兩岸統一的好處，值得注意的是，文中提及統一後，將實行「愛國者治台」、高度自治等。這也是新華社連續兩天以署名鍾台文對兩岸議題做出表態。

文章中將兩岸統一的好處分成五點闡述，分別是：一是尊重生活方式、保障合法權益；二是突破經濟發展瓶頸，分享國家發展紅利；三是財政盡可用之於民，盡享國家整體資源；四是共享大國尊嚴；五是遠離戰爭風險。

一段時間以來，民眾最關注統一之後，原本自由、民主生活方式會被迫改變，同時在歷經一國兩制下愛國者治港等議題之後，輿論界一度擔憂可能出現愛國者治台的議題。而這次文章直接提出愛國者治台。

文章針對統一後社會制度提及：「我們追求的國家統一，不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣地區現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行『愛國者治台』、高度自治，廣大台灣同胞可以真正當家做主，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，愛台愛鄉的感情將得到充分照顧。」

在經濟上，文章稱，統一後，台灣將突破經濟發展瓶頸，進一步分享國家發展紅利。兩岸共同市場建成後，台灣商品進入大陸將全部實現零關稅，台灣企業可以依託大陸雄厚的資金、龐大的市場、完整的產業體系及共建「一帶一路」倡議帶來的機遇做大做強。此外，兩岸產業鏈將深度融合，台灣的集成電路、精密機械、生物科技等優勢產業可與大陸產業優勢互補，兩岸企業完全能夠攜手發展，走向全球。

在財政與民生議題上，文章稱，統一後，台灣財政稅收盡可用於改善民生，現行防務預算不再為「台獨」分裂買單，將可以大量投入醫療、教育、養老等民生領域。且國家可以投入支持台灣的民生建設，台澎金馬的高速公路、高鐵、機場等基礎設施將得到極大改善。

在對外關係上，文章稱，台灣民眾可以共享民族榮耀，共享「大國」尊嚴。台灣同胞將以主人翁身份參與國際事務和全球治理，真正體會到作為大國公民的尊嚴和驕傲。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。

中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧25日在「紀念台灣光復八十週年大會」強調，大陸將堅持「和平統一」、「一國兩制方針」，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，並列舉，「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣會有「七個」更好：台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。