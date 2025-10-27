快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「北京涉台做了近乎革命性變革」 張五岳：未來數月是兩岸交流機遇期

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳27日表示，雖然中共四中全會會議公報涉台只有短短兩句話，但推測「十五五規畫」對兩岸一定具有史無前例的重視與比重。記者陳宥菘／攝影
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳27日表示，雖然中共四中全會會議公報涉台只有短短兩句話，但推測「十五五規畫」對兩岸一定具有史無前例的重視與比重。記者陳宥菘／攝影

中共上周召開四中全會通過「十五五規畫」建議稿，會議公報涉及兩岸部分提到，「推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳27日表示，雖然只有短短兩句話，但推測「十五五規畫」對兩岸一定具有史無前例的重視與比重。而在明年3月全國人大拍板定案前，將是兩岸推動民間與社會交流的機遇期。

政大國關中心27日上午舉辦「中共二十屆四中全會與台灣光復八十周年」座談會。張五岳在會上指出，觀察四中全會公報，以及19日中共總書記習近平給國民黨主席當選人鄭麗文的賀電、24日透過全國人大立法紀念台灣光復，再到25日全國政協主席王滬寧講話中談及「統一後」的好處，「顯然北京在涉台議題做了很多近乎革命性的變革」。

張五岳表示，四中全會公報的兩岸議題雖然只有短短兩句話，但他認為十五五規畫的兩岸專章「一定是史無前例的重視，一定是賦予史無前例的比重」。

他解釋，從近期大陸對台灣光復80周年一系列舉措，加上清楚地串起馬關條約、開羅宣言、波茨坦公告、台灣光復、聯大2758號決議案、一中原則，一直到台海和平；涉外方面，大陸外交部網站上涉及雙邊外交關係的聯合聲明與公報，三分之一以上都會談到台灣問題，這都是史無前例。

他續指，中共「第十五個五年規畫」範圍是2026至2030年，這對於中國式現代化、對兩岸關係推進都是關鍵性時刻，很難想像大陸不會在反獨、促統、促融上有所推進，提出一些操之在己、具體的方法。因此他研判，北京對台政策或不再停留於口頭宣示與寄望在單邊作為，將來會利用國際場域推進，甚至嘗試落實到台灣內部，台灣需要思考因應。

張五岳研判，明年台灣有九合一選舉，美國也有期中選舉，而美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高，因此從現在到明年大陸通過十五五規畫之間，將是兩岸推動民間交流、社會交流的機遇期，是否願意運用取決於兩岸執政者的智慧。

不過，他提到，大陸雖然一方面強調牢牢掌握兩岸關係的主導權與主動權，但在陸客、陸生、觀光等兩岸人員互動與社會交流議題上，做法又似乎取決於台灣方面執政者的態度。因此未來幾個月，大陸能不能有一些新的思維與作為？台灣方面又如何避免敵意螺旋加深？取決於兩岸對「機會之窗」的掌握。

政大國關中心27日上午舉辦「中共二十屆四中全會與台灣光復八十周年」座談會，會議由政大國關中心主任王信賢（左4）主持，中華經濟研究院所長劉孟俊（左起）、政大國關中心副研究員曾偉峯、師大公領系主任黃信豪、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台大政治系教授張登及等學者出席與談。記者陳宥菘／攝影
政大國關中心27日上午舉辦「中共二十屆四中全會與台灣光復八十周年」座談會，會議由政大國關中心主任王信賢（左4）主持，中華經濟研究院所長劉孟俊（左起）、政大國關中心副研究員曾偉峯、師大公領系主任黃信豪、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台大政治系教授張登及等學者出席與談。記者陳宥菘／攝影

兩岸關係和平發展 台灣光復八十周年 張五岳

延伸閱讀

中共人事更迭 軍事與外交出現人才斷層現象

新華社發文喊兩岸一家人可溝通 學者：北京統一進程逐步推進中

大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

連辦「台灣光復紀念日」活動 陸強化「必然統一」說服力

相關新聞

共軍秀「機器狼」搶灘登陸 無人作戰裝備將任登島先鋒

據央視軍事頻道報導，中共解放軍陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」展示未來戰爭新形態：機器狼集群協同05式戰車搶灘突擊，FP...

中共人事更迭 軍事與外交出現人才斷層現象

外界關注近期中共人事更迭。學者分析，軍方被大規模的排除在決策圈外，中共的軍事與外交人才產生了斷層現象

美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助

美軍兩架軍機傳出26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆在27日下午例行記者會上被問及此事時表示，如果美方提出，中方願意...

「北京涉台做了近乎革命性變革」 張五岳：未來數月是兩岸交流機遇期

中共上周召開四中全會通過「十五五規畫」建議稿，會議公報涉及兩岸部分提到，「推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業」。淡江...

習揮淚斬馬謖？親信鍾紹軍卸1職 「反腐風暴比想像大」

四中全會上周閉幕，繼國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍之後，近日再傳出原海軍指揮學院政委夏志和，已接替鍾紹軍擔任國防大學政...

李家超促踴躍投票 僑聯前副主席：干擾選舉 觸犯國安法

香港新一屆立法會選舉提名期24日起展開，不少參選人紛紛遞交提名後，積極落區或公布政綱爭取選民支持。26日是提名期開始後首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。