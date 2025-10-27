「北京涉台做了近乎革命性變革」 張五岳：未來數月是兩岸交流機遇期

中共上周召開四中全會通過「十五五規畫」建議稿，會議公報涉及兩岸部分提到，「推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳27日表示，雖然只有短短兩句話，但推測「十五五規畫」對兩岸一定具有史無前例的重視與比重。而在明年3月全國人大拍板定案前，將是兩岸推動民間與社會交流的機遇期。

政大國關中心27日上午舉辦「中共二十屆四中全會與台灣光復八十周年」座談會。張五岳在會上指出，觀察四中全會公報，以及19日中共總書記習近平給國民黨主席當選人鄭麗文的賀電、24日透過全國人大立法紀念台灣光復，再到25日全國政協主席王滬寧講話中談及「統一後」的好處，「顯然北京在涉台議題做了很多近乎革命性的變革」。

張五岳表示，四中全會公報的兩岸議題雖然只有短短兩句話，但他認為十五五規畫的兩岸專章「一定是史無前例的重視，一定是賦予史無前例的比重」。

他解釋，從近期大陸對台灣光復80周年一系列舉措，加上清楚地串起馬關條約、開羅宣言、波茨坦公告、台灣光復、聯大2758號決議案、一中原則，一直到台海和平；涉外方面，大陸外交部網站上涉及雙邊外交關係的聯合聲明與公報，三分之一以上都會談到台灣問題，這都是史無前例。

他續指，中共「第十五個五年規畫」範圍是2026至2030年，這對於中國式現代化、對兩岸關係推進都是關鍵性時刻，很難想像大陸不會在反獨、促統、促融上有所推進，提出一些操之在己、具體的方法。因此他研判，北京對台政策或不再停留於口頭宣示與寄望在單邊作為，將來會利用國際場域推進，甚至嘗試落實到台灣內部，台灣需要思考因應。

張五岳研判，明年台灣有九合一選舉，美國也有期中選舉，而美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高，因此從現在到明年大陸通過十五五規畫之間，將是兩岸推動民間交流、社會交流的機遇期，是否願意運用取決於兩岸執政者的智慧。