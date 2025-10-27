南海爭端之際 李強見澳洲總理：願加強戰略發展

澳洲與中國近日在南海出現爭端之際，中國國務院總理李強在吉隆坡會見澳洲總理艾班尼斯。李強表示，中方願與澳方加強發展戰略對接和政策協調；艾班尼斯稱，他表達了澳洲關注中共空軍向澳洲空軍發射照明彈事件。

中國外交部公布，當地時間27日，李強在馬來西亞吉隆坡會見艾班尼斯（Anthony Albanese）。李強表示，近期兩國關係繼續呈現積極向好勢頭，各領域交流合作穩步推進，中方願與澳方加強發展戰略對接和政策協調，更好發揮中澳戰略經濟對話、經濟聯委會等機制性對話作用，積極探討推進兩國自貿協定的審議和升級，進一步推動經貿合作走深走實。

李強表示，中方將繼續支持更多有實力的中國企業赴澳投資，希望澳方為中國企業在澳投資經營提供公開、透明和非歧視的環境。雙方要推進兩國青年、教育、旅遊等交流合作。

據中訪訊息，艾班尼斯表示，澳方願與中方加強高層交往和各層級對話，深化相互理解，妥善管控分歧，拓展貿易等領域合作。

澳中近期在南海再起爭端，澳洲國防部指控，澳洲空軍1架巡邏機19日在南海執行巡邏任務時，遭到1架中共空軍戰鬥機發射照明彈，是「不安全且不專業」的操作。共軍則指澳方行為「嚴重侵犯中國主權」，該戰區「依法依規有力反制、警告驅離」。

路透社今天報導，艾班尼斯與李強會面後向記者表示，「我直接表明了立場，這是澳洲關注的事件。」

艾班尼斯又表示，他與李強的第7次會晤表明，澳洲和其最大貿易夥伴中國可以透過對話處理分歧。

艾班尼斯說，「我們有分歧，朋友能夠坦誠地討論問題—我這樣做了」。

除了南海爭端外，澳中在太平洋地區也出現競爭。2022年中國與索羅門群島簽署安全協議，加強中國在太平洋島國的影響力。澳洲今年10月與巴布亞紐幾內亞簽署了一項國防合作協議。觀察家稱，該協議旨在對抗中國在該地區日益增強的影響力。