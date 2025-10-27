快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

南海爭端之際 李強見澳洲總理：願加強戰略發展

中央社／ 台北27日電

澳洲與中國近日在南海出現爭端之際，中國國務院總理李強在吉隆坡會見澳洲總理艾班尼斯。李強表示，中方願與澳方加強發展戰略對接和政策協調；艾班尼斯稱，他表達了澳洲關注中共空軍向澳洲空軍發射照明彈事件。

中國外交部公布，當地時間27日，李強在馬來西亞吉隆坡會見艾班尼斯（Anthony Albanese）。李強表示，近期兩國關係繼續呈現積極向好勢頭，各領域交流合作穩步推進，中方願與澳方加強發展戰略對接和政策協調，更好發揮中澳戰略經濟對話、經濟聯委會等機制性對話作用，積極探討推進兩國自貿協定的審議和升級，進一步推動經貿合作走深走實。

李強表示，中方將繼續支持更多有實力的中國企業赴澳投資，希望澳方為中國企業在澳投資經營提供公開、透明和非歧視的環境。雙方要推進兩國青年、教育、旅遊等交流合作。

據中訪訊息，艾班尼斯表示，澳方願與中方加強高層交往和各層級對話，深化相互理解，妥善管控分歧，拓展貿易等領域合作。

澳中近期在南海再起爭端，澳洲國防部指控，澳洲空軍1架巡邏機19日在南海執行巡邏任務時，遭到1架中共空軍戰鬥機發射照明彈，是「不安全且不專業」的操作。共軍則指澳方行為「嚴重侵犯中國主權」，該戰區「依法依規有力反制、警告驅離」。

路透社今天報導，艾班尼斯與李強會面後向記者表示，「我直接表明了立場，這是澳洲關注的事件。」

艾班尼斯又表示，他與李強的第7次會晤表明，澳洲和其最大貿易夥伴中國可以透過對話處理分歧。

艾班尼斯說，「我們有分歧，朋友能夠坦誠地討論問題—我這樣做了」。

除了南海爭端外，澳中在太平洋地區也出現競爭。2022年中國與索羅門群島簽署安全協議，加強中國在太平洋島國的影響力。澳洲今年10月與巴布亞紐幾內亞簽署了一項國防合作協議。觀察家稱，該協議旨在對抗中國在該地區日益增強的影響力。

艾班尼斯 澳洲 李強

延伸閱讀

歐盟將擬新計劃 減少對中國稀土的依賴

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

相關新聞

共軍秀「機器狼」搶灘登陸 無人作戰裝備將任登島先鋒

據央視軍事頻道報導，中共解放軍陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」展示未來戰爭新形態：機器狼集群協同05式戰車搶灘突擊，FP...

中共人事更迭 軍事與外交出現人才斷層現象

外界關注近期中共人事更迭。學者分析，軍方被大規模的排除在決策圈外，中共的軍事與外交人才產生了斷層現象

美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助

美軍兩架軍機傳出26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆在27日下午例行記者會上被問及此事時表示，如果美方提出，中方願意...

「北京涉台做了近乎革命性變革」 張五岳：未來數月是兩岸交流機遇期

中共上周召開四中全會通過「十五五規畫」建議稿，會議公報涉及兩岸部分提到，「推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業」。淡江...

習揮淚斬馬謖？親信鍾紹軍卸1職 「反腐風暴比想像大」

四中全會上周閉幕，繼國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍之後，近日再傳出原海軍指揮學院政委夏志和，已接替鍾紹軍擔任國防大學政...

李家超促踴躍投票 僑聯前副主席：干擾選舉 觸犯國安法

香港新一屆立法會選舉提名期24日起展開，不少參選人紛紛遞交提名後，積極落區或公布政綱爭取選民支持。26日是提名期開始後首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。