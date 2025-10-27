學者：「十五五」規劃 中共將史無前例重視兩岸議題

快訊

中央社／ 台北27日電

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天表示，20屆四中全會公報涉台內容僅有18字，但是預測「十五五」規劃的兩岸專章，將是史無前例的重視。

政大國關中心今天舉辦「解讀中共二十屆四中全會與紀念台灣光復八十週年」座談會。在20屆四中全會公報中，涉及兩岸的部分僅有「推動兩岸關係和平發展，推動祖國統一大業」。

張五岳在會上指出，四中全會公報共有1萬2000多字，涉台內容僅有18字，但涉台內容還可從19日中共總書記習近平給國民黨新任主席鄭麗文的賀電、24日人大常委會透過立法設立「台灣光復紀念日」，以及25日中國全國政協主席王滬寧的講話中提「四個堅持」、「統一後的好處」等進行觀察。

他說，顯然北京在於涉台議題與內部議題上，做了進一步革命性變革。

張五岳認為，「十五五」規劃的兩岸專章，將是史無前例的重視。「十五五」規劃時期為2026至2030年，這對中國式現代化、對兩岸關係的推進都是關鍵性的時刻，因此很難想像「十五五」規劃的兩岸專章部分，不會在反獨、促融促統上，提出一些「操之在己」的具體步驟與方法。

張五岳認為，北京現在很多對台政策，更多不是只停留在口頭上的宣示，也不僅寄望於單邊的立法與作為，而是會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試著落實到台灣內部來，台灣因此需要進一步因應。

不過，張五岳也表示，短期內預計將舉行的「川習會」，儘管美中關係最關鍵敏感核心的是台灣議題，但美中此時此刻最迫切的不是台灣議題，現在美中的重點在於管控分歧、明確底線、避免誤判。

張五岳認為，明年台灣有九合一選舉，美國也有期中選舉，從此刻到明年中國大陸通過「十五五」規劃之間，將是兩岸關係推動民間交流、社會交流的機遇期。至於兩岸執政者是否願意運用這個機遇期，就取決於他們的智慧。

張五岳 兩岸關係和平發展 涉台

