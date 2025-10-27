美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助
美軍兩架軍機傳出26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆在27日下午例行記者會上被問及此事時表示，如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。
與此同時，郭嘉昆也強調，美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。
美國海軍太平洋艦隊稱，26日14時45分左右，美國海軍一架MH-60R「海鷹」直升機在南海墜毀，機上全部三名機組人員被安全救起。當時這架直升機正從尼米茲號航空母艦起飛執行常規任務。
當地時間15時15分，一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機也在南海墜毀。該戰機同樣從尼米茲號航艦起飛執行常規任務。戰機上兩名機組人員成功彈射逃生，也被安全救回。
美國海軍表示，目前，所有涉事人員均安全，身體狀況穩定。兩起墜機事件的原因正在調查中。
據美國海軍協會網站（USNI）10月21日報導，在中東停留三個月後，尼米茲號航母戰鬥群於10月17日通過馬六甲海峽，現在正在南海執行任務。
