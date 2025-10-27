快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對美軍兩架軍機26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆批評，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。（圖／取自大陸外交部官網）
針對美軍兩架軍機26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆批評，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。（圖／取自大陸外交部官網）

美軍兩架軍機傳出26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆在27日下午例行記者會上被問及此事時表示，如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。

與此同時，郭嘉昆也強調，美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。

美國海軍太平洋艦隊稱，26日14時45分左右，美國海軍一架MH-60R「海鷹」直升機在南海墜毀，機上全部三名機組人員被安全救起。當時這架直升機正從尼米茲號航空母艦起飛執行常規任務。

當地時間15時15分，一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機也在南海墜毀。該戰機同樣從尼米茲號航艦起飛執行常規任務。戰機上兩名機組人員成功彈射逃生，也被安全救回。

美國海軍表示，目前，所有涉事人員均安全，身體狀況穩定。兩起墜機事件的原因正在調查中。

據美國海軍協會網站（USNI）10月21日報導，在中東停留三個月後，尼米茲號航母戰鬥群於10月17日通過馬六甲海峽，現在正在南海執行任務。

南海 美方 美國

延伸閱讀

2架美軍機在南海相繼墜毁 陸網友：又來碰瓷了

美軍南海值勤半小時連墜2機 5名機組員獲救

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

相關新聞

中共人事更迭 軍事與外交出現人才斷層現象

外界關注近期中共人事更迭。學者分析，軍方被大規模的排除在決策圈外，中共的軍事與外交人才產生了斷層現象

美軍2軍機南海墜毀 陸外交部：願提供必要協助

美軍兩架軍機傳出26日在南海墜毀，大陸外交部發言人郭嘉昆在27日下午例行記者會上被問及此事時表示，如果美方提出，中方願意...

共軍秀「機器狼」搶灘登陸 無人作戰裝備將任登島先鋒

據央視軍事頻道報導，中共解放軍陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」展示未來戰爭新形態：機器狼集群協同05式戰車搶灘突擊，FP...

習揮淚斬馬謖？親信鍾紹軍卸1職 「反腐風暴比想像大」

四中全會上周閉幕，繼國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍之後，近日再傳出原海軍指揮學院政委夏志和，已接替鍾紹軍擔任國防大學政...

李家超促踴躍投票 僑聯前副主席：干擾選舉 觸犯國安法

香港新一屆立法會選舉提名期24日起展開，不少參選人紛紛遞交提名後，積極落區或公布政綱爭取選民支持。26日是提名期開始後首...

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

中國國務院總理李強25日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一起，反對單邊主義、保護主義，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。