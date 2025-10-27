共軍秀「機器狼」搶灘登陸 無人作戰裝備將任登島先鋒

據央視軍事頻道報導，中共解放軍陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」展示未來戰爭新形態：機器狼集群協同05式戰車搶灘突擊，FPV無人機蜂群10秒完成「發現—摧毀」，單兵可操控15個智能作戰單元，使傳統班組作戰半徑提升4倍，灘頭攻堅效率突破性增長。

共軍這場演選擇在大陸第一個台灣光復日前夕舉行，發外界更多聯想。報導稱，近日，中共陸軍第72集團軍「黃草嶺英雄連」實戰化演練畫面曝光，有人無人協同一體搶灘登陸場景「震撼全網」。

演練中，中共05式兩棲戰車衝灘後，機器狼集群隨即登場，攜191式自動步槍與火箭筒發動先鋒突擊，40度陡坡上如履平地，3到5分鐘便撕開防禦通路。空中，FPV自殺無人機蜂群同步出擊，精準打擊戰壕、碉堡等硬目標，「發現—摧毀」流程壓縮至10秒內。

士兵藏身掩體後，透過平板電腦接收機器狼雷射雷達建構的三D戰場模型，同步操控9隻機器狼與6架無人機，作戰半徑擴展至傳統戰鬥班組的4倍。運輸型機器狼緊跟在後，駝載20公斤彈藥與急救包，30秒快速換電即可持續伴隨作戰。

報導稱，這套「地面狼群＋空中蜂群」戰術，使灘頭火力點清除率超90%，步兵暴露時間從15至20分鐘大幅縮短，標誌著共軍從「人海戰術」向「智海戰術」的轉型。報導引述北約觀察員評價，該模式正重新定義登陸作戰規則。