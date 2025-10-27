華爾街日報：中國北海港接收俄羅斯北極天然氣

快訊

中央社／ 台北27日電

華爾街日報報導，中國北海港接收受西方國家制裁的俄羅斯北極液化天然氣2號的液化天然氣，令俄羅斯能規避制裁。

美國日前宣布對俄羅斯兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）實施新制裁。華爾街日報26日的報導指出，要知道對俄油制裁的成效如何，可以看看此前被西方國家制裁的俄羅斯北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫。

報導表示，美國拜登政府透過多輪制裁行動，嚴重削弱了北極液化天然氣2號設施周圍的物流、航運和融資生態系統。但據船舶追蹤數據顯示，自今年8月以來，有11艘油輪運出北極液化天然氣2號的液化天然氣，其中一個接收站是中國北海港。

報導表示，上週美國總統川普宣布對「俄羅斯石油」與「路克石油」實施制裁的同一天，一艘長度接近3個足球場的油輪停靠在中國北海港，船上裝載著北極液化天然氣2號的液化天然氣。

數據供應商Argus的分析師表示，北海液化天然氣接收站的營運商是國有企業「國家石油天然氣管網集團」，該公司主要在中國持有資產，暴露於以美元為基礎的金融體系的程度有限，這使北海港及其擁有者不太容易受到美國二次制裁的風險。

報導又表示，為了避免被美國二次制裁，自從北海港開始接收來自俄羅斯的天然氣後，再沒有其他液化天然氣運輸船停靠北海港。

報導表示，美國迄今沒有對北海港相關設施實施制裁，但英國日前對俄羅斯實施新一輪制裁中，包括「國家管網集團北海液化天然氣有限責任公司」。當時中國駐英國使館發言人表示，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益，已向英方嚴正交涉。

報導表示，中國也為北極液化天然氣2號計畫提供了渦輪機等俄羅斯無法從西方獲得的零部件。根據諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）的分析師表示，為了運輸天然氣，俄羅斯從其他地點重新部署油輪，並使用一些舊船，包括影子船隊，這些船隊依賴不透明的所有權和空殼公司，令外界難以辨識。

