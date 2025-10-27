大搞權錢交易家族式腐敗 前湖北省委書記蔣超良遭雙開

10月27日，中共中紀委國家監委網站發布消息，十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良，被開除黨籍、公職，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

蔣超良 資料圖蔣超良1957年8月出生，曾任吉林省省長、湖北省委書記等職。

今年2月21日，中央紀委國家監察委員會網站發布消息，蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監理紀律審查和監察調查。

通報稱，蔣超良喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動安排；違反組織原則，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，借用管理及服務對象車輛，安排他人支付應由本人支付的費用；失職失責，造成不良影響。

蔣超良並被指貪婪腐化、恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中共中央紀委國家監委表示，蔣超良嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據相關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔣超良開除黨籍處分；由國家監察員給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

蔣超良長期在大陸金融系統工作，先後擔任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長、吉林省人民政府省長、中共湖北省委書記等職。曾受前中國人民銀行行長戴相龍賞識，調任調任人行銀行司副司長。1997年，亞洲金融危機爆發後，蔣先後被派往人民銀行深圳分行和廣州分行擔任行長，協助時任中共廣東省委常委、副省長王岐山，處置問題金融機構風險。後升任人行行長助理。

新冠肺炎事件期間，他因防疫不力等問題遭到中國網友批評。2020年2月13日，蔣超良被免去中共湖北省委書記一職，由時任中共上海市委副書記、上海市長應勇接任。同年3月6日，辭去湖北省人大常委會主任職務。23年起任中共全國人大常委。