快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

聽新聞
0:00 / 0:00

大搞權錢交易家族式腐敗 前湖北省委書記蔣超良遭雙開

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前湖北省委書記蔣超良因遭空大搞權錢交易和家族式腐敗，非法收受巨額財物，遭中共中紀委「雙開」。圖為蔣超良資料照。（中新社）
前湖北省委書記蔣超良因遭空大搞權錢交易和家族式腐敗，非法收受巨額財物，遭中共中紀委「雙開」。圖為蔣超良資料照。（中新社）

10月27日，中共中紀委國家監委網站發布消息，十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良，被開除黨籍、公職，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

蔣超良 資料圖蔣超良1957年8月出生，曾任吉林省省長、湖北省委書記等職。

今年2月21日，中央紀委國家監察委員會網站發布消息，蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監理紀律審查和監察調查。

通報稱，蔣超良喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動安排；違反組織原則，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，借用管理及服務對象車輛，安排他人支付應由本人支付的費用；失職失責，造成不良影響。

蔣超良並被指貪婪腐化、恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中共中央紀委國家監委表示，蔣超良嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據相關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔣超良開除黨籍處分；由國家監察員給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

蔣超良長期在大陸金融系統工作，先後擔任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長、吉林省人民政府省長、中共湖北省委書記等職。曾受前中國人民銀行行長戴相龍賞識，調任調任人行銀行司副司長。1997年，亞洲金融危機爆發後，蔣先後被派往人民銀行深圳分行和廣州分行擔任行長，協助時任中共廣東省委常委、副省長王岐山，處置問題金融機構風險。後升任人行行長助理。

新冠肺炎事件期間，他因防疫不力等問題遭到中國網友批評。2020年2月13日，蔣超良被免去中共湖北省委書記一職，由時任中共上海市委副書記、上海市長應勇接任。同年3月6日，辭去湖北省人大常委會主任職務。23年起任中共全國人大常委。

延伸閱讀

陸設立「台灣光復紀念日」 人大常委會表決通過

不滿調職起爭執…湖北女子遭主管「辣椒油掌摑」 患結膜炎、耳鳴住院4天

全球最大萬噸級純電動運輸船 「葛洲壩」號湖北下水

「裴偉裝傻」秀精鏡傳媒8.5億不明資金 黃國昌：民進黨要不要好好查

相關新聞

大搞權錢交易家族式腐敗 前湖北省委書記蔣超良遭雙開

10月27日，中共中紀委國家監委網站發布消息，十四屆全國人大常委會原委員、全國人大農業與農村委員會原副主任委員蔣超良，被...

2架美軍機在南海相繼墜毁 陸網友：又來碰瓷了

美國太平洋艦隊兩架軍機26在南海相繼墜海，消息傳出後，大陸網友紛紛留言稱：「美國飛機又跑南海碰瓷來了，不過這次代價有一點...

共軍持續清洗中？夏志和接替鍾紹軍任大陸國防大學政委

中共解放軍前海軍指揮學院政委夏志和，據報已接替鍾紹軍擔任中國國防大學政委。鍾紹軍被視為習近平親信，但大陸官方尚未公布鍾紹...

共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗

央視軍事頻道26日報導，近日，中共解放軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打...

川習會將登場 分析：中美緊張轉向可控但難改陣營分裂

香港《星島日報》報導，中美吉隆坡經貿磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。上海復旦大學中國研究院副研究員劉典表示，此次...

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

廣東海事局發布航海警告10月27日至11月15日，每日5時至7時30時，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止所有船隻駛入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。