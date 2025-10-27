聽新聞
2架美軍機在南海相繼墜毁 陸網友：又來碰瓷了
美國太平洋艦隊兩架軍機26在南海相繼墜海，消息傳出後，大陸網友紛紛留言稱：「美國飛機又跑南海碰瓷來了，不過這次代價有一點點大！」
大陸央視報導，根據美國海軍太平洋艦隊發布消息，當地時間10月26日14時45分左右，美國海軍一架隸屬於第73直升機海上打擊中隊的MH - 60R「海鷹」直升機，在從尼米茲號航空母艦起飛執行任務時墜入南海海域。機上全部3名機組人員被救起。
時隔半小時，當地時間15時15分，一架隸屬於第22戰鬥機攻擊中隊的F/A - 18F「超級大黃蜂」戰鬥機同樣在從尼米茲號起飛執行任務時墜入南海海域。 2名機組人員彈射逃生，也獲救。
美軍稱，這兩起墜機事件的原因目前正在調查中。
大陸網友則在評論區留言，「美國飛機又跑南海碰瓷來了，不過這次代價有一點點大！」「（中國）脈衝武器可以做到神不知不覺。」「8月份，美軍兩架F-35C，在南海才連墜了兩架 10月份又墜毀兩架，這不巧了嘛。」「南海也有百慕達嗎？」「堅決反對美國在南海的填海造陸行為！」「這肯定是美軍自導自演的」 。
