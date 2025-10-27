共軍持續清洗中？夏志和接替鍾紹軍任大陸國防大學政委

中共解放軍前海軍指揮學院政委夏志和，據報已接替鍾紹軍擔任中國國防大學政委。鍾紹軍被視為習近平親信，但大陸官方尚未公布鍾紹軍新的職務。

新加坡聯合早報根據中國駐北韓大使館官網消息報導，中國駐北韓使館25日晚舉辦中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年紀念招待會。正在北韓訪問的由國防大學政委夏志和率領的中國人民解放軍代表團、志願軍老戰士、烈士親屬和中央國家機關幹部祭掃代表團等140餘人出席。

香港媒體星島頭條網稱，這顯示夏志和已經接替鍾紹軍擔任國防大學政委。鍾紹軍曾任中共中央軍委辦公廳主任，去年轉任國防大學政委。他也是中共二十屆中央委員。

報導稱，鍾紹軍較早前曾著軍裝參加中共四中全會，暫時未清楚他的工作安排。

自媒體《時局眼》則稱，鍾紹軍曾是習近平最信任的人，曾擔任中共中央軍委辦公廳主任，他的去職，頗有蹊蹺之處，不符合任用常規。夏志和在四中全會之前已經上任，但是在25日官媒才予以公開，而鍾紹軍的「非典型去職」，顯示其未得到重用，也並未離開與國防大學的組織關係。

《時局眼》稱，鍾紹軍的職務變化，是中共解放軍軍內權力結構重整的一部分，新任中共軍委副主席張升民就任以後，主持政工工作以來，陸續補缺了人事案，近期後勤保障部、國防動員部和聯勤保障部等單位，都有了新的主管。

對於鍾紹軍暫時沒有新職，時局眼分析，目前中共軍方在大清洗後，大量職位空缺，如果是要重用鍾的話，不用等待這麼久。