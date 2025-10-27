快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

人民日報：中美磋商成果來之不易需共同維護

中央社／ 台北27日電

中國官媒人民日報今天發表署名鐘聲的評論文章，指出中美在吉隆坡舉行新一輪經貿磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識，磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。

文章表示，中美在馬來西亞吉隆坡舉行新一輪經貿磋商，雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞一系列重要經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。這一成果來之不易，也再次表明中美兩個大國在經貿問題上有分歧很正常，但只要坐下來談，秉持平等協商和建設性立場，完全可以妥處分歧，找到正確相處之道。

文章表示，中美此輪經貿磋商議題廣泛，涉及美對中的海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼和執法合作、農產品貿易、出口管制等，都是雙方共同關心的重要經貿問題，也影響著全球產供鏈的穩定。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。

文章表示，在這些問題上，中美都有各自長期堅持的利益關切，但雙方都沒有被問題遮住視線，而是以解決問題為導向，堅持發揮經貿磋商機制作用，繼續展開平等對話協商，為最終解決問題創造條件。

文章表示，雙方經貿團隊先後舉行5輪磋商，達成積極共識。這充分表明，確保中美這兩艘巨輪共同前行，不偏航、不失速，必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則不放鬆。

文章又指，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷。維護中美經貿關係穩定發展大局，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。

文章表示，回顧這5輪磋商，每一次從會場傳出積極訊號，都為全球市場帶來寶貴暖意。中國作為負責任大國，展現了大國的定力和智慧，一直反對「脫鉤斷鏈」，共同維護全球產供鏈安全穩定。美方也多次表示，「美方無意與中方脫鉤」、「美中經貿關係是全球最具影響力的雙邊關係」。既然有這個共識，雙方就應相向而行，珍惜每一次磋商成果，不斷積累互信、管控分歧，推動中美經貿關係在互利合作的軌道上行穩致遠。

文章表示，中國堅持擴大高水平開放，將為包括美國在內的世界各國提供更多機遇。磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。中美兩國有能力、有智慧找到共存共榮之道。當對話取代對抗，當合作超越分歧，中美就能找到妥善解決彼此關切的辦法，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

延伸閱讀

牆外文摘：中共軍隊大清洗尚未結束

中美馬來西亞經貿磋商 何立峰：盼雙方進一步積累互信、管控分歧

外交部急駁賴清德「魯莽」 醫反酸：「他」當年被罵笨蛋總統也沒回嘴

中美吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

相關新聞

2架美軍機在南海相繼墜毁 陸網友：又來碰瓷了

美國太平洋艦隊兩架軍機26在南海相繼墜海，消息傳出後，大陸網友紛紛留言稱：「美國飛機又跑南海碰瓷來了，不過這次代價有一點...

共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗

央視軍事頻道26日報導，近日，中共解放軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打...

川習會將登場 分析：中美緊張轉向可控但難改陣營分裂

香港《星島日報》報導，中美吉隆坡經貿磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。上海復旦大學中國研究院副研究員劉典表示，此次...

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

廣東海事局發布航海警告10月27日至11月15日，每日5時至7時30時，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止所有船隻駛入...

不到3年共軍28名上將落馬、失蹤 中將、少將恐逾百人

中共二十屆四中全會前夕，大陸國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍。星島日報指出，中共二十大以來，解放軍掀起史上最大規模的反腐...

共軍持續清洗中？夏志和接替鍾紹軍任大陸國防大學政委

中共解放軍前海軍指揮學院政委夏志和，據報已接替鍾紹軍擔任中國國防大學政委。鍾紹軍被視為習近平親信，但大陸官方尚未公布鍾紹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。