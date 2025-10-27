共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
共軍近日出動多架轟-6K赴台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。（圖／截自影片）
共軍近日出動多架轟-6K赴台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。（圖／截自影片）

央視軍事頻道26日報導，近日，中共解放軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力。

報導稱，在訓練中，數架殲-10以戰鬥編隊飛赴某目標空域，多架轟-6K赴台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。參加演練的一名航空兵表示：「用實際行動捍衛國家主權和領土完整，守護千千萬萬人民安寧與幸福，是我們的莊嚴承諾。」

報導還說，在‌實戰化訓練‌中，轟-6K與殲-10等戰機組成戰鬥編隊，模擬對抗場景涵蓋台灣周邊多個區域。

相關新聞

央視軍事頻道26日報導，近日，中共解放軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打...

川習會將登場 分析：中美緊張轉向可控但難改陣營分裂

香港《星島日報》報導，中美吉隆坡經貿磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。上海復旦大學中國研究院副研究員劉典表示，此次...

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

廣東海事局發布航海警告10月27日至11月15日，每日5時至7時30時，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止所有船隻駛入...

不到3年共軍28名上將落馬、失蹤 中將、少將恐逾百人

中共二十屆四中全會前夕，大陸國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍。新島日報指出，中共二十大以來，解放軍掀起史上最大規模的反腐...

共軍持續清洗中？夏志和接替鍾紹軍任大陸國防大學政委

中共解放軍前海軍指揮學院政委夏志和，據報已接替鍾紹軍擔任中國國防大學政委。鍾紹軍被視為習近平親信，但大陸官方尚未公布鍾紹...

賴政府明年大陸政策走向？陸委會、海基會預算透端倪

在兩岸關係仍緊張的大環境下，陸委會、海基會明年度的預算書已出爐，陸委會明年預算擬新增近2億元，其中捐贈給海基會擬新增9000餘萬元，預算書中，更詳細指出明年度的施政重點與調整之處，或透露了賴政府大陸政策的走向。我們可以從中看到什麼樣的變化與不變之處？

