共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗

在兩岸關係仍緊張的大環境下，陸委會、海基會明年度的預算書已出爐，陸委會明年預算擬新增近2億元，其中捐贈給海基會擬新增9000餘萬元，預算書中，更詳細指出明年度的施政重點與調整之處，或透露了賴政府大陸政策的走向。我們可以從中看到什麼樣的變化與不變之處？

2025-10-27 07:00