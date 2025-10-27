共軍東部戰區空軍實戰軍演 出動轟6K赴台灣周邊模擬對抗
央視軍事頻道26日報導，近日，中共解放軍東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力。
報導稱，在訓練中，數架殲-10以戰鬥編隊飛赴某目標空域，多架轟-6K赴台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。參加演練的一名航空兵表示：「用實際行動捍衛國家主權和領土完整，守護千千萬萬人民安寧與幸福，是我們的莊嚴承諾。」
報導還說，在實戰化訓練中，轟-6K與殲-10等戰機組成戰鬥編隊，模擬對抗場景涵蓋台灣周邊多個區域。
