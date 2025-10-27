快訊

陸發航海警告 南海部分海域進行「試驗活動」禁止駛入

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
廣東海事局發布航海警告，10月27日至11月15日，每日5時至7時30時，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止駛入。有網友推測，應是福建艦將進行大規模著艦訓練。圖為新華社今年9月22日發布，一架殲-15T艦載戰鬥機從福建艦上電磁彈射起飛的資料照。（新華社）
廣東海事局發布航海警告10月27日至11月15日，每日5時至7時30時，在南海公告海域「進行試驗活動」，禁止所有船隻駛入。根據廣東海事局發布的座標，該海域大致在海南島以北、瓊州海峽東側出口附近的近海水域。

廣東海事局這份航海警告並未進一步說明究竟進行何種試驗活動，而且時間長達20天。部分大陸網友推測，可能是共軍第三艘航空母艦「福建艦」將進行大規模著艦訓練，而非一般的科研或試驗。

值得關注的是，美國航空母艦此時也出現在南海水域。當地時間10月26日，美國海軍太平洋艦隊在X網站官方帳號表示，當日有兩架美軍機在南海相繼墜毀。

美國海軍太平洋艦隊稱，26日14時45分左右，美國海軍一架MH-60R「海鷹」直升機在南海墜毀，機上三名機組人員全部被安全救起。當時這架直升機正從尼米茲號航空母艦起飛執行常規任務。

隨後約15時15分，一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機也在南海墜毀。該戰機同樣從尼米茲號航艦起飛執行常規任務。戰機上兩名機組人員成功彈射逃生，也被安全救回。

美國海軍表示，目前，所有涉事人員均安全，身體狀況穩定。兩起墜機事件的原因正在調查中。

據美國海軍協會網站（USNI）10月21日報導，在中東停留三個月後，尼米茲號航艦戰鬥群於10月17日通過馬六甲海峽，現在正在南海執行任務。

尼米茲號於今年3月26日從加州聖地亞哥部署到西太平洋，預計這將是其退役前最後一次部署執勤。目前尼米茲號航艦戰鬥群將成為美國海軍在印太地區唯一執勤的航艦戰鬥群。

湛江海事局上個月也曾發布航海警告，9月15日至30日，每日5時至7時在南海部分海域進行試驗活動，所有船隻禁止駛入。當時曾有分析稱，可能是共軍在進行新型飛行器試驗。

隨後，美國《海軍新聞》（Naval News）9月24日披露，中共海軍正在海南島及南海附近海域，秘密測試兩艘前所未見的超大型無人潛航載具（UUV），這些無人潛艦長度逾40公尺、直徑約2.5公尺，其長度與體積均較美國與歐盟正研發的水下無人載具龐大。

台灣智庫旗下《思想坦克》本月7日曾就此發表專文指出，從中國海軍秘測超大型無人潛艦的舉動來看，其正對美國海軍進行水下不對稱作戰準備，冀在水下無人潛艦領域超越美國，平衡其潛艦戰力不足，實現擊敗美國海軍的戰略意圖。此外，未來經過驗證且符合作戰需求，經大規模量產與部署，將大幅提升中國海軍戰力，同時對傳統海戰帶來全新的衝擊。

