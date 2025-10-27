不到3年共軍28名上將落馬、失蹤 中將、少將恐逾百人

中共二十屆四中全會前夕，大陸國防部宣布開除九名上將黨籍、軍籍。新島日報指出，中共二十大以來，解放軍掀起史上最大規模的反腐風暴。不到三年已有28名上將落馬、「失蹤」，至於捲入反腐風暴的中將、少將就更多，相信有上百人。而在剛結束的四中全會，軍方中央委員缺席率更高達63%。

四中全會前夕，遭大陸國防部宣布開除黨籍、軍籍的九名共軍上將分別為：中央政治局委員、軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

上述九名上將，除王厚斌，其餘八人原均為中共中央委員。星島日報指出，根據央視新聞聯播畫面，原來軍方有42名二十屆中央委員，四中共有27人缺席，缺席率高達63%，當中上將就有22人，怵目驚心。

除了官宣的八人，還有14上將「消失」，包括海軍司令員胡中明、北部戰區司令員黃銘、東部戰區政委劉青松等等。

缺席四中的中央軍委政法委書記王仁華上將，已有多月未公開露臉。他與落馬的原武警司令員王春寧本來是中央政法委委員，但中央政法委官網「領導欄目」顯示，已經刪去兩人的資料。

星島日報指出，解放軍這波反腐，火箭軍、軍委裝備發展部是重災區。在2023年、24年，大陸官方公布五名上將落馬，包括兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員周亞寧、李玉超。魏鳳和是火箭軍首任司令員，加上剛剛公布的王厚斌，中共火箭軍四任司令員無一倖免。

文章分析，共軍近一年整肅重心已轉到政工系、東南系。何衛東、苗華均起家於南京軍區原31軍，落馬的王春寧、林向陽、王秀斌、秦樹桐均曾服役原南京軍區，均為東南系上將。

苗華擔任軍委政工部主任長達八年，掌握高級將領升遷大權，出事者亦有不少其門生故舊。大陸官方指何衛東、苗華等「涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大」，星島日報表示，一般相信除了買官賣官，還涉及拉幫結派。

而在剛過去的四中全會，候補中委遞補為中央委員的11人中，「跳過」原本可以晉升的四名將領，當中就包括了火箭軍副司令王立岩、聯勤保障部隊司令王抗平、軍委辦公廳主任方永祥等。

另一方面，中央軍委班子也未補齊，僅軍委委員張升民升任軍委副主席。軍委政工部主任及多個軍兵種、戰區的主帥，亦仍然空缺。

星島日報指出，28名上將落馬、「失蹤」，捲入反腐風暴的中將、少將就更多，相信有上百人。此次四中全會就首度披露，原火箭軍政治工作部主任、二十屆中央候補委員張鳳中，被開除黨籍。