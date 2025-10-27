聽新聞
0:00 / 0:00

黃循財會見李強 重申奉行一中政策

聯合報／ 記者陳宥菘鄭媁／綜合報導
大陸國務院總理李強（左）與新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為黃循財25日在新加坡國會大廈為李強舉行歡迎儀式。新華社
大陸國務院總理李強（左）與新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為黃循財25日在新加坡國會大廈為李強舉行歡迎儀式。新華社

大陸國務院總理李強廿五日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化。雙方也談及台海兩岸情勢，據新加坡外交部發布，黃循財重申新加坡奉行明確而一貫的一中政策、反對台獨。

兩人在會談中同意進一步加強雙邊貿易與投資聯繫，重申對維護多邊主義的承諾，並共同見證兩國在綠色發展、數位經濟等方面簽署八項諒解備忘錄。

李強廿五至廿六日對新加坡進行正式訪問，是他首次到訪新加坡，也是時隔七年再有大陸總理到訪星國。黃循財在社群平台發文表示，李強的來訪進一步鞏固兩國高層互動的良好動能。

新加坡聯合早報報導，這是黃循財與李強的第四次會面，兩人上次見面是在今年六月黃循財首次以總理身分訪問大陸期間。

新華社報導，李強在會談中表示，中方願與新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機制作用，維持雙向貿易投資的良好成長，進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目。中方歡迎更多新方企業投資大陸。

黃循財則說，新加坡對大陸發展充滿信心，願繼續投資大陸，與中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義。

我外交部表示，對星方在與中國官員會晤時擅自對我國主權地位發表評論，表達嚴正關切，籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。

外交部強調，台灣近年在政治自由、經濟發展及國家競爭力都名列前茅，國際社會對台灣各項表現也高度肯定，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是國際社會的客觀事實與廣泛共識；籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。

黃循財 李強

延伸閱讀

陸星會談重申一中政策反台獨 我外交部嚴正關切

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

李強訪問新加坡 黃循財重申奉行「一中」政策、反對台獨

李強與新加坡總理黃循財會談 雙方簽署「綠色數位航運走廊」等8項協議

相關新聞

中美馬來西亞經貿磋商 何立峰：盼雙方進一步積累互信、管控分歧

中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美第五輪經貿磋商...

中印迅速回暖 直航中斷5年將恢復

中國大陸和印度直航在中斷五年後於十月廿六日正式恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下...

黃循財會見李強 重申奉行一中政策

大陸國務院總理李強廿五日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，...

中美吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

中美經貿協商談判第二日26日在馬來西亞吉隆坡舉行，新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，中美經貿...

網紅館長開啟北京行首日 與汪小菲在「這地方」再度合體

網紅「館長」陳之漢26日開啟北京行首日，他26日下午與汪小非在北京台灣會館合體，隨即開始吃逛玩的北京體驗。台灣會館乘載台...

謝鋒：台灣光復是大陸政府恢復對台行使主權重要鐵證

中國駐美國大使謝鋒25日在美舉辦紀念台灣光復80周年活動表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國大陸政府恢復對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。