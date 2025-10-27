黃循財會見李強 重申奉行一中政策

大陸國務院總理李強廿五日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化。雙方也談及台海兩岸情勢，據新加坡外交部發布，黃循財重申新加坡奉行明確而一貫的一中政策、反對台獨。

兩人在會談中同意進一步加強雙邊貿易與投資聯繫，重申對維護多邊主義的承諾，並共同見證兩國在綠色發展、數位經濟等方面簽署八項諒解備忘錄。

李強廿五至廿六日對新加坡進行正式訪問，是他首次到訪新加坡，也是時隔七年再有大陸總理到訪星國。黃循財在社群平台發文表示，李強的來訪進一步鞏固兩國高層互動的良好動能。

新加坡聯合早報報導，這是黃循財與李強的第四次會面，兩人上次見面是在今年六月黃循財首次以總理身分訪問大陸期間。

新華社報導，李強在會談中表示，中方願與新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機制作用，維持雙向貿易投資的良好成長，進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目。中方歡迎更多新方企業投資大陸。

黃循財則說，新加坡對大陸發展充滿信心，願繼續投資大陸，與中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義。

我外交部表示，對星方在與中國官員會晤時擅自對我國主權地位發表評論，表達嚴正關切，籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。

外交部強調，台灣近年在政治自由、經濟發展及國家競爭力都名列前茅，國際社會對台灣各項表現也高度肯定，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是國際社會的客觀事實與廣泛共識；籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。