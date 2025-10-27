牆外文摘：中共軍隊大清洗尚未結束

（德國之聲中文網）台灣“風傳媒”發表文章《共軍九上將遭重懲透露出什麼訊息》，作者揭仲指出，何衛東等13位被整肅的現役上將與1位退役上將，都是習近平在2016年後所拔擢，導致許多揣測，例如習近平軍權不穩甚至可能旁落至軍委副主席張又俠，在中共黨內遭到嚴重挑戰等。該現象固然有損習近平的領導形象，卻不代表習近平的軍權不穩、甚至旁落；事實上，只有大權在握的極權政體最高領導人，才有條件對軍方高層進行大規模的清洗，無須擔心過程中，軍方高階將領會因兔死狐悲、人人自危而集結，反過來對抗最高領導人。

文章說，有跡象顯示，截至10月21日止，還有多位現役上將已遭較輕的懲處，或可能還在被調查當中。前者包括已被撤除陸軍司令員職務的李橋銘、被撤除戰略支援部隊司令員的巨干生，與被撤除火箭軍政委的徐忠波；遭調查的可能有海軍司令員胡中明、中部戰區司令員王強、中部戰區政委徐德清、西部戰區司令員汪海江、西部戰區政委李鳳彪，與武警部隊政委張紅兵，還有已退役的前陸軍司令員、現任全國人民代表大會外事委員會副主任委員的韓衛國。面對這麼多出缺的重要軍職，中共高層卻不急於補齊，可能理由是針對共軍將級軍官的清洗與調查尚未完成，倘若急著發布繼任人選，這些人又被查出有問題，形同對習近平領導權威的二度傷害；因此除少數已經鑑別者，中共高層寧可讓這些重要軍職暫時懸缺，等清查進行到相當階段，才會陸續宣布正式繼任人選。

中共四中全會後的市場訊號如何？

台灣“鏡報”發表社評《慎防中共四中全會後的反轉訊號》指出，被許多政治網紅描述為“整整延遲了一年”的中共四中全會終於召開了，我們看到大頭大腦的政治宣示、看到充滿漂亮詞匯的“十五五”計劃經濟綱要，但是我們更關心的是，為了順利召開會議，中共拉抬股市、拉抬人民幣升值、拉抬國際金價，乃至最後祭出“稀土管制”的種種極端措施，在四中全會落幕後是否會就此反轉。

文章說，對於台灣人來說，中共四中全會真正的影響在金融市場，在美中對決的大環境下，為了要激勵共產黨員抵御外侮的士氣，確保四中全會一致團結對外、不被接班等政治雜音干擾的氣氛，北京持續操作“美元霸權衰敗”、“中國AI崛起”、“強硬對戰川普關稅壓迫”等議題。四中全會順利召開後，“政策市”的操作資源退場，被扭曲的股價、匯價、金價會不會反轉、哪些中國經濟的困境會浮現，都是應該高度關注的指標。

美國悍然退場，中國無力接棒

下周，全球目光將聚焦首爾。屆時各國領導人將齊聚此地，舉行一場重大經濟峰會，美國總統特朗普與中國國家主席習近平預計將自2019年以來首次會晤。《紐約時報》發表文章《特朗普的超級大國自殺行為》，作者Rebecca Lissner指出，特朗普對華盛頓戰後為鞏固自身權力與特權而設計的法律和制度發起了沖擊，關稅行動只是其中一個方面。世界正努力理解，當全球霸權國家背棄支撐其統治的體系時，這意味著什麼。在缺乏未來計劃且沒有自然繼任者的情況下，美國不僅在加速自身的衰落，更將世界推入一個混亂的新時代。

作者認為，世界需要新的秩序力量，但目前尚無跡象表明這種力量即將出現。隨著中國實力的增強，它尚且無力接過美國的衣缽。北京追求的是一個對專制政體安全的國際環境，使其能夠在國內鞏固黨內控制，並在海外不受干擾地擴大影響力。但中國既沒有切實可行的計劃來減少沖突、創造金融穩定，也沒有應對核擴散等跨國威脅的有效方案。

文章說，許多年後，一位美國總統或許有機會與其他全球領導人攜手，共同構建新的國際秩序，並遏制中國的崛起。在此過程中，他們將面對自1945年以來最接近“地緣政治白板”的局面。新的願景有可能將混亂轉化為重塑的機會：通過與特定美國盟友深化技術、經濟與安全合作；推動經濟發展的創新模式；或建立讓領先企業與各國合作的機構。今天在為那一刻做准備的政治領袖首先必須意識到：已無法回到舊有格局。

