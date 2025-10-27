中印迅速回暖 直航中斷5年將恢復

中國大陸和印度直航在中斷五年後於十月廿六日正式恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通。中國東方航空則將於十一月九日起重啟上海至德里航線。直航恢復有望促進中印多個經貿領域回暖，為中印關係發展注入穩定性。

印度時報報導，印度靛藍航空預計十一月十日起開通德里至廣州的每日直飛航班。屆時靛藍航空廣州至印度每周航班量達往返十四班。靛藍航空往返廣州和加爾各答的機票已於十月三日透過其官網和手機應用程式開售。印度航空也計畫在年底前開通中印直航航班，德里至上海航線將是其首條恢復運營的航線。新德里機場官員透露，一些中國航空公司正在與他們接觸，計畫開通中印直航航班。

中印恢復直航不僅是一種物流便利，同時象徵兩國關係解凍，將促進更順暢的商業交易、旅遊業成長和外交活動，對於上合組織、金磚國家和區域經濟整合也至關重要。

受新冠疫情影響，中印直航航班於二○二○年初暫停。後因二○二○年六月中印在拉達克東部加勒萬河谷地區發生暴力衝突，導致雙方人員傷亡，兩國關係因此跌至一九六二年戰爭以來的最低點。

今年以來兩國關係開始回暖，印度總理莫迪和大陸國家主席習近平八月底在天津舉行的上海合作組織峰會上會晤，共同批准恢復中印恢復航班。大陸外交部稱，中印恢復直航是雙方認真落實兩國領導人天津會晤重要共識的最新進展。