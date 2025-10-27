快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

聽新聞
0:00 / 0:00

中印關係解凍恢復直航 可望促進多個經貿領域回暖

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國東方航空將於11月9日起重啟上海至德里航線。（新華社）
中國東方航空將於11月9日起重啟上海至德里航線。（新華社）

中國與印度直航中斷五年後於昨（26）日恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通，中國東方航空將於11月9日起重啟上海至德里航線。分析指出，直航的恢復有望促進中印多個經貿領域回暖，為中印關係發展注入新的穩定性與可持續性。

印度時報此前報導，印度靛藍航空預計11月10日起開通德里至廣州每日直飛航班。屆時，靛藍航空廣州至印度每周航班量達往返14班。靛藍航空往返廣州和加爾各答的機票已於10月3日透過其官網和手機App開售。

印度經濟時報稱，印度航空也計劃在年底前開通中印直航航班，德里至上海航線將是其首條恢復營運的航線。新德里機場的官員透露，一些中國航空公司正在與他們接觸，計劃開通中印直航航班。

外界普遍認為，恢復直航不僅僅是一種物流便利，同時象徵兩國關係的解凍，將促進更順暢的商業交易、旅遊業成長和外交交流，且對於上合組織、金磚國家和區域全面經濟夥伴關係等框架內的經濟整合至關重要。

受新冠疫情影響，印度和中國大陸之間的直航航班於2020年初暫停。後因2020年6月中印在拉達克東部加勒萬河谷地區暴力衝突致雙方人員傷亡，兩國關係跌至1962年戰爭以來的最低點。外交緊張局勢加劇，讓中印航班暫停時間隨之延長。

印度總理莫迪和大陸國家主席習近平今年8月31日在天津舉行的上海合作組織峰會上會晤，兩國領導人均表示致力將兩國視為發展夥伴而非對手，共同批准恢復中印恢復航班，被視為展現信任，體現雙方善意舉措。

大陸交部發言人郭嘉昆近日在例行記者會上表示，中印恢復直航航班是雙方認真落實兩國領導人天津會晤重要共識的最新進展，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措。中方願同印方一道努力，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動兩國關係持續、健康、穩定發展，更好惠及兩國和兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平繁榮作出應有的貢獻。

航班 印度 關係

延伸閱讀

印度與大陸關係回暖 中斷5年後恢復直航

廣州女網／首度打進女雙決賽 梁恩碩遭逆轉錯過金盃

中斷5年！中印雙邊關係緩和 26日起恢復直航

印度迎排燈節「光明行情」聚焦印度成長動能、稅改利多與估值回歸潛力

相關新聞

中印迅速回暖 直航中斷5年將恢復

中國大陸和印度直航在中斷五年後於十月廿六日正式恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下...

黃循財會見李強 重申奉行一中政策

大陸國務院總理李強廿五日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，...

賴政府明年大陸政策走向？陸委會、海基會預算透端倪

在兩岸關係仍緊張的大環境下，陸委會、海基會明年度的預算書已出爐，陸委會明年預算擬新增近2億元，其中捐贈給海基會擬新增9000餘萬元，預算書中，更詳細指出明年度的施政重點與調整之處，或透露了賴政府大陸政策的走向。我們可以從中看到什麼樣的變化與不變之處？

牆外文摘：中共軍隊大清洗尚未結束

（德國之聲中文網）台灣“風傳媒”發表文章《共軍九上將遭重懲透露出什麼訊息》，作者揭仲指出，何衛東等13位被整肅的現役上將與1位退役上將，都是習近平在2016年後所拔擢，導致許多揣測，例如習近平軍權不穩

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

大陸國務院總理李強25日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，...

中印關係解凍恢復直航 可望促進多個經貿領域回暖

中國與印度直航中斷五年後於昨（26）日恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。