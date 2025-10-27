快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

聽新聞
0:00 / 0:00

謝鋒在美交流十五五規劃 強調堅持擁抱經濟全球化

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針。（取自中國駐美大使館）
中國大陸駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針。（取自中國駐美大使館）

中共20屆四中全會剛落幕，該會審議通過的「十五五」規劃建議。中國駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是解決一切問題的總鑰匙，中國依然堅定擁抱經濟全球化，堅持以開放促改革促發展，堅持真正的多邊主義。

中國駐美國大使館公眾號指出，謝鋒近日向美方人士說明中國大陸未來經濟政策的精神與方針，強調新的五年，中國創新之力將加速迸發，「小院高牆」也好、「脫鉤斷鏈」也罷，都阻擋不了中國前進的步伐。

謝鋒說，今年大陸國內生產總額（GDP）預計可以達到人民幣140兆元左右，已連續十多年對世界經濟增長的貢獻率超過30%。進入「十五五」，中方將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

謝鋒跟美方人士表明，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義的一個重要政治優勢。

實體經濟 謝鋒 美方

延伸閱讀

李強訪問新加坡 黃循財重申奉行「一中」政策、反對台獨

對美宣揚十五五規劃 謝鋒：堅定擁抱經濟全球化

陸人民大學學者：中國老百姓盼望「十五五」期間實現兩岸統一

封鎖消息？陸驚傳汽車衝撞小學生「10多人倒地」 社群圖文全被刪光

相關新聞

中印迅速回暖 直航中斷5年將恢復

中國大陸和印度直航在中斷五年後於十月廿六日正式恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下...

黃循財會見李強 重申奉行一中政策

大陸國務院總理李強廿五日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，...

賴政府明年大陸政策走向？陸委會、海基會預算透端倪

在兩岸關係仍緊張的大環境下，陸委會、海基會明年度的預算書已出爐，陸委會明年預算擬新增近2億元，其中捐贈給海基會擬新增9000餘萬元，預算書中，更詳細指出明年度的施政重點與調整之處，或透露了賴政府大陸政策的走向。我們可以從中看到什麼樣的變化與不變之處？

牆外文摘：中共軍隊大清洗尚未結束

（德國之聲中文網）台灣“風傳媒”發表文章《共軍九上將遭重懲透露出什麼訊息》，作者揭仲指出，何衛東等13位被整肅的現役上將與1位退役上將，都是習近平在2016年後所拔擢，導致許多揣測，例如習近平軍權不穩

中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

大陸國務院總理李強25日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，...

中印關係解凍恢復直航 可望促進多個經貿領域回暖

中國與印度直航中斷五年後於昨（26）日恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。