謝鋒在美交流十五五規劃 強調堅持擁抱經濟全球化

中共20屆四中全會剛落幕，該會審議通過的「十五五」規劃建議。中國駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是解決一切問題的總鑰匙，中國依然堅定擁抱經濟全球化，堅持以開放促改革促發展，堅持真正的多邊主義。

中國駐美國大使館公眾號指出，謝鋒近日向美方人士說明中國大陸未來經濟政策的精神與方針，強調新的五年，中國創新之力將加速迸發，「小院高牆」也好、「脫鉤斷鏈」也罷，都阻擋不了中國前進的步伐。

謝鋒說，今年大陸國內生產總額（GDP）預計可以達到人民幣140兆元左右，已連續十多年對世界經濟增長的貢獻率超過30%。進入「十五五」，中方將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

謝鋒跟美方人士表明，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義的一個重要政治優勢。