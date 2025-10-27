中星總理對話 維護自由貿易 重申支持多邊主義

大陸國務院總理李強25日在新加坡國會大廈與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願與星國一道，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化。

雙方也談及台海兩岸情勢，據新加坡外交部發布，黃循財重申新加坡奉行明確而一貫的一中政策、反對台獨。

兩人在會談中同意進一步加強雙邊貿易與投資聯繫，重申對維護多邊主義的承諾，並共同見證兩國在綠色發展、數位經濟等方面簽署八項諒解備忘錄。

在前往馬來西亞出席東協峰會前，李強25至26日對新加坡進行正式訪問，這是李強首次到訪新加坡，也是時隔七年再有大陸總理到訪星國。黃循財在社群平台發文表示，李強的來訪進一步鞏固兩國高層互動的良好動能。

新加坡聯合早報報導，這是黃循財與李強的第四次會面，兩人上次見面是在今年6月黃循財首次以總理身分訪問大陸期間。李強在會談開場白中說，兩國總理在建交35周年實現年內互訪，彰顯兩國關係的高水準。

新華社報導，李強在會談中表示，中方願與新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機制作用，維持雙向貿易投資的良好成長，進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目。中方歡迎更多新方企業投資大陸。

這是李強在中共20屆四中全會閉幕後首個外訪行程。據報導，李強闡述了會議成果；黃循財則指，新加坡對大陸發展充滿信心，願繼續投資大陸。黃循財也強調願與中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義。

李強已於昨（26）日下午轉往馬來西亞，今起一連兩天將出席東協峰會相關會議，包含第28次中國—東協領導人會議，第28次東協與中日韓領導人會議、第20屆東亞峰會和第五次區域全面經濟夥伴協定（RCEP）領導人會議。大陸與東協預計將簽署自貿協定3.0版升級議定書。