中美馬來西亞經貿磋商 何立峰：盼雙方進一步積累互信、管控分歧

中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾在馬來西亞吉隆坡舉行中美第五輪經貿磋商。何立峰表示，中美經貿磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首歷次通話重要共識和今年以來歷次經貿磋商成果，進一步積累互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。

新華社報導，中美雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對中海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。

新華社引述美方說法表示，美中經貿關係是全球最具影響力的雙邊關係，美方願同中方通過平等、尊重的方式解決分歧、加強合作，實現共同發展。

報導稱，雙方同意，將在兩國元首戰略引領下，充分發揮中美經貿磋商機制作用，就雙方在經貿領域的各自關切保持密切溝通，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。

稍早，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼稱，經過一天多的非常緊張的討論，中美雙方就前述這些議題建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。下一步各自將會履行內部報批程序。

據NBC報導，美國財長貝森特會後表示，他已與何立峰達成「非常實質性的框架」，將避免美國對中國商品徵收100%的關稅，並實現中國推遲稀土出口管制。達成的協議框架將使美國總統川普與大陸國家主席習近平下週能夠討論進一步的貿易合作。該議程將包括更平衡的美中貿易、中國購買美國大豆和其他農產品，以及控制美國芬太尼危機等。