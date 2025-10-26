快訊

中美吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國首席貿易代表李成鋼。（路透）
中國首席貿易代表李成鋼。（路透）

中美經貿協商談判第二日26日在馬來西亞吉隆坡舉行，新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了「深入、坦誠的討論和交流」。並稱針對雙方關心議題建設性討論，形成初步共識，接下來會履行內部報批程序。

李成鋼指出，雙方的討論包括眾多的議題，比如雙方各有關注的出口管制議題，對等關稅進一步延長暫停期問題，芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題，進一步擴大貿易問題，美方301船舶收費相關措施問題等等，中美雙方就此進行了建設性的探討，美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。

李成鋼說，經過一天多的非常緊張的討論，中美雙方就上述這些議題建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。下一步各自將會履行內部報批程序。

彭博稍早報導，貝森特26日與中國官員談判告一段落後，在吉隆坡向記者說明，雙方已達成一項「非常成功的協議框架」，供兩國領袖進一步討論。

貝森特透露，雙方談及農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土以及整體雙邊關係。他形容此次會談「具建設性、廣泛且深入」，並讓雙方得以「為即將舉行的領袖會談建立積極的基礎」。

川普26日上午抵達馬來西亞首都參加峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計最後將在韓國與習近平會面。如果中美吉隆坡會談若能取得正面成果，將為30日舉行的川習會掃清障礙。不過中方並未就習近平與川普會面一事進行確認。

馬來西亞 中美 芬太尼

相關新聞

中美吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

中美經貿協商談判第二日26日在馬來西亞吉隆坡舉行，新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，中美經貿...

中美第5輪磋商首日亮點：何立峰的西裝、李成鋼的出席

中美第五輪經貿磋商25日在馬來西亞吉隆坡登場，在長達5.5小時的談判後，美國財政部發言人稱會談「非常有建設性」。雖然雙方...

網紅館長開啟北京行首日 與汪小菲在「這地方」再度合體

網紅「館長」陳之漢26日開啟北京行首日，他26日下午與汪小非在北京台灣會館合體，隨即開始吃逛玩的北京體驗。台灣會館乘載台...

謝鋒：台灣光復是大陸政府恢復對台行使主權重要鐵證

中國駐美國大使謝鋒25日在美舉辦紀念台灣光復80周年活動表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國大陸政府恢復對...

陸「歸家APP」讓台灣人登記投誠？陸委會：若有會下架

近日在社群平台上傳出有中國大陸工程師製作一款「歸家」App，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。陸委會26日表示，目前在各...

75歲葉劉淑儀、73歲黎棟國不選 香港立法會7旬議員全退役

香港行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，25日公布第8屆立法會參選名單，75歲的葉劉與73歲的新民黨常務副主席黎棟國，一...

