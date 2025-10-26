聽新聞
中美吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識
中美經貿協商談判第二日26日在馬來西亞吉隆坡舉行，新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼26日說，中美經貿團隊就雙方關注的經貿議題進行了「深入、坦誠的討論和交流」。並稱針對雙方關心議題建設性討論，形成初步共識，接下來會履行內部報批程序。
李成鋼指出，雙方的討論包括眾多的議題，比如雙方各有關注的出口管制議題，對等關稅進一步延長暫停期問題，芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題，進一步擴大貿易問題，美方301船舶收費相關措施問題等等，中美雙方就此進行了建設性的探討，美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。
李成鋼說，經過一天多的非常緊張的討論，中美雙方就上述這些議題建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。下一步各自將會履行內部報批程序。
彭博稍早報導，貝森特26日與中國官員談判告一段落後，在吉隆坡向記者說明，雙方已達成一項「非常成功的協議框架」，供兩國領袖進一步討論。
貝森特透露，雙方談及農產品採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土以及整體雙邊關係。他形容此次會談「具建設性、廣泛且深入」，並讓雙方得以「為即將舉行的領袖會談建立積極的基礎」。
川普26日上午抵達馬來西亞首都參加峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計最後將在韓國與習近平會面。如果中美吉隆坡會談若能取得正面成果，將為30日舉行的川習會掃清障礙。不過中方並未就習近平與川普會面一事進行確認。
