網紅館長開啟北京行首日 與汪小菲在「這地方」再度合體

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
網紅「館長」陳之漢26日開啟北京行首日，他26日下午與汪小非在北京台灣會館合體。（圖／截自「館長惡名昭彰」直播視頻）

網紅「館長」陳之漢26日開啟北京行首日，他26日下午與汪小非在北京台灣會館合體，隨即開始吃逛玩的北京體驗。台灣會館乘載台灣老一輩「進京趕考」的往事。

根據館長直播視頻，他抵達台灣會館後，先是參觀了台灣會館關於台灣義勇隊的特展，之後在汪小菲陪伴下參觀了台灣會館。

「台灣會館」坐落於北京東城區大江衚衕，距離天安門廣場南端的正陽門約500公尺，建於1890年前後。鄭成功收復台灣後，將科舉制度移植到台灣，自康熙二十四年（1685年）開始，陸續有台灣舉人到北京參加會試；自清康熙三十三年（1694年）至光緒二十九年（1903年）間，共有32位台灣籍舉人考中進士。為方便台灣舉人來京參加考試和聯絡感情，1893年台籍進士施士潔主持建立台灣會館。

1949年中共建政後，台灣會館變成民居。1993年，台灣會館恢復為紀念場所。1993年，台灣會館得到修繕，1994年7月18日舉行揭幕儀式，會館重新成為在京台胞交流聚會的活動場所；2010年再度擴建重啟，時任國台辦主任王毅與中國國民黨榮譽主席連戰參與了揭幕儀式。

台灣會館北側佇立著五座銅像，參與「五人上書」的台籍舉人汪春源站立持筆，目光堅定剛毅。銅像前的石刻文字記載：1895年，清政府被迫與日本簽訂了喪權辱國的《馬關條約》 ，正在北京科舉考試的台籍舉人汪春源等與在京台籍官員多方奔走，率先上書都察院，反對割台議和，是為「五人上書」。

館長26日上午則是參觀蘆溝橋抗日紀念館，他會後受訪表示，之前在上海四行倉庫受到感動。在台灣這些抗日歷史看不到且被遺忘，在民進黨執政下，甚至有些台灣年輕人希望自己是日本人，這是很悲哀的事情。因為沒有人看到、在乎這個歷史，他並認為現在台灣親美中日仇中是很奇怪的事情。

館長25日下午抵達北京首都機場，此行將在北京待四天，預計品嚐烤鴨、涮羊肉，赴天安門廣場看升旗，也會嘗試豆汁。接著他將前往東北瀋陽、丹東，之後再飛往廈門，「幫賴清德尋根」，因為當地有一座賴氏祠堂。12天內，將走訪中國四地。

圖為2010年北京台灣會館落成揭牌歷史畫面。特派記者陳東旭／攝影

